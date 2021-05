–Pues, en relación con la pandemia, se debe buscar la forma de cómo mejorar, pero, para mí, la forma más rápida de asegurarnos que todas las personas tengan acceso y mejor educación es el plan, en mucho, que hemos delineado. No tenemos por qué esperar a que cada joven, niño y niña tenga equipo de conexión y esté conectada al mejor contenido del saber del mundo, eso no tiene por qué esperar y, si estuviera en mis manos, ya lo hubiera firmado, pero, no está mis manos; entonces, pido que me dejen firmarlo como ley.