Alumna habría sufrido cortes en el rostro por parte de compañeras

Una estudiante de 14 años del Colegio de Bagaces, en Guanacaste, sufrió cortes en el rostro a consecuencia, aparentemente, de una agresión por parte al menos tres compañeras del centro educativo.

La situación fue expuesta el viernes 20 de setiembre en redes sociales por un familiar de la muchacha, quien compartió imágenes de las lesiones sufridas por la adolescente. Según el pariente, el centro educativo no había actuado en el caso.

Una estudiante, de 14 años, del Colegio de Bagaces, habría resultado con heridas en su rostro debido a la agresión de otras alumnas. Foto: Captura de pantalla

Nayuribe Guadamuz, directora regional de Educación de Liberia, respondió a La Nación que el protocolo se activó el propio 20 de setiembre. Asimismo, se aplicó el Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes (REA).

“El mismo viernes 20 de setiembre se remitió el Anexo 12 del Protocolo de Violencia por parte del Colegio de Bagaces a la Fiscalía de Bagaces”, comentó Guadamuz por medio de la oficina de prensa del Ministerio de Educación Pública (MEP).

Según expuso el familiar, esta no es la primera vez que la estudiante es agredida física y verbalmente por parte de sus compañeras.

“Esta situación ya se ha dado dos veces y el Colegio de Bagaces no hace nada, no actúa como debe ser, mi sobrina corre peligro en ese lugar. Hoy ya fue el colmo, hasta le cortaron parte de su rostro, no es justo, mi sobrina es una niña de casa, no anda en la calle (...)”, escribió el pariente.

La agresión habría ocurrido días después de que la madre de la estudiante tuviera un supuesto enfrentamiento con una mujer que estaba acompañada por tres de las alumnas, quienes, en apariencia serían las que lastimaron a la joven de 14 años. Todos se encontraban en los desfiles del 15 de setiembre.

