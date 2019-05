Desde el punto de vista del decano, yo no tengo mucha posibilidad de no asignar carga académica, mi deber es asignar carga académica y si tengo a un profesor tiempo completo, como es el caso de don Mainor, se le debe asignar carga académica en razón del tiempo dedicado a la universidad. Precisamente sobre eso, he tenido personas de la representación estudiantil indicándome que no se sienten confortables con él, que en sus cursos se manifiestan prácticas que no son compatibles con lo que los estudiantes espera de un profesor.