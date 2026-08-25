El País

Costa Rica tiene un escudo contra los terremotos, pero no protege todo por igual

Edificaciones antiguas, construcciones informales y puentes deteriorados concentran parte del riesgo ante un terremoto fuerte, especialmente en zonas cercanas a las fallas del Valle Central

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Por Patricia Recio
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Paso Canoas sintió dos sismos esta madrugada. El primero tuvo 3,5 Mw y el segundo 3,9 Mw. No hubo afectaciones.
Fallas en el Valle Central son difíciles de localizar y pueden generar sismos más superficiales e intensos. (Canva/Canva)







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Patricia Recio

Patricia Recio

Periodista de Infraestructura y Transportes, trabaja en La Nación desde el 2012. Bachiller en periodismo de la Universidad Internacional de las Américas, estudió Comunicación y Mercadeo en la Universidad Latina y completó el programa sobre Cobertura inclusiva y perspectiva de género del Knight Center.

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