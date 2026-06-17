El País

En este cantón de Costa Rica se detectó el mayor porcentaje de obras sin permisos municipales

El Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) visitó 5.934 obras en todo Costa Rica durante el 2025 para censar cumplimiento de permisos

EscucharEscuchar
Por Yeryis Salas
20% de obras inspeccionadas no cumplían con los permisos. (Albert Marín)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
CFIAPermisos municipales
Yeryis Salas

Yeryis Salas

Periodista. Bachiller en Periodismo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.