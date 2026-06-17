En este cantón de Costa Rica se detectó el mayor porcentaje de obras sin permisos municipales

Luego de inspeccionar 5.934 obras en Costa Rica durante el 2025, el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) detectó que un 20% de estas no tenían permisos municipales al momento de la visita.

Los datos varían considerablemente por cantón, según los datos publicados este martes 16 de junio por el CFIA. El municipio donde se encontró un mayor porcentaje de construcciones sin permisos fue Guatuso, con un 60%, seguido por el cantón central de Limón (55%) y Río Cuarto (54%). Estos fueron los únicos cantones donde las obras sin permisos superaron a las que sí los tenían.

En cuanto a metros cuadrados sin licencia, un 6% del área inspeccionada carecía de permisos, lo que muestra que la mayoría de obras irregulares son de pequeña escala, explicó el director ejecutivo a. i. del CFIA, Javier Chacón.

“Más que un trámite, el tema es un asunto de seguridad. Queremos ser claros, construir sin permisos, ni criterios técnicos, no es un simple olvido de un trámite o de un pago. Es una decisión peligrosa, evadir los controles aumenta el riesgo de incendios, fallas estructurales ante los sismos y graves problemas legales”, señaló Chacón.

El cantón con el peor resultado por metros cuadrados fue San Carlos, con 18.265 m2 construidos irregularmente, lo cual dejó un valor estimado sin cobrar de ¢66,7 millones a esta municipalidad.

Otros municipios que, según las estimaciones, dejaron de percibir altos montos, fueron Santa Cruz (¢44,5 millones), Carrillo (¢37,3 millones) y Puntarenas (¢35,3 millones). A nivel nacional, las 84 municipalidades dejaron de percibir ¢580,4 millones.

Asimismo, del 20% de las obras sin permisos, un 47% estaban en la etapa de estructura principal al momento de la visita del CFIA, un 32% en ejecución de acabados, en un 9% de los casos se estaban colocando los techos y en un 3% las fundaciones.

Este 20% de obras sin licencias es la cifra más baja de los últimos seis años. El mayor incumplimiento se detectó en el 2020, cuando el porcentaje alcanzó un 37%.

Del otro lado, 15 cantones cumplieron con un 100% de obras con todo al día: León Cortés, La Unión, Barva, Belén, Flores, Heredia, San Isidro, San Pablo, San Rafael, Santo Domingo, Abangares, Bagaces, Cañas, Tilarán, Monteverde.

A nivel provincial, el mejor porcentaje de construcciones con permisos le correspondió a Heredia, con un 93%, seguida por Cartago (92%), San José (85%), Puntarenas (79%), Alajuela (74%), Guanacaste (72%) y Limón (68%).

Finalmente, el Colegio recomendó implementar un programa de capacitación con cada municipalidad para unificar criterios sobre la legislación vigente y crear una campaña de concientización para que las personas conozcan la importancia de que sus obras sean supervisadas por ingenieros y arquitectos.