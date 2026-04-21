Ebáis podrán recetar medicamentos antes limitados a especialistas: conozca cuáles son

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) capacitó a 307 médicos generales para prescribir medicamentos antes exclusivos de especialistas. Los profesionales de 15 áreas de salud recibieron formación para recetar rosuvastatina, fenofibrato y glicazida.

Estos fármacos tratan niveles altos de colesterol, triglicéridos y la diabetes tipo 2. La habilitación de estas recetas en los ebáis iniciará a partir de julio de 2026.

Esta medida forma parte de la Estrategia Nacional de Optimización del Primer Nivel de Atención. El plan busca mejorar la atención de enfermedades crónicas y disminuir el traslado de pacientes a los hospitales.

El gerente médico de la CCSS, Alexánder Sánchez Cabo, explicó que la institución busca una atención más oportuna y resolutiva. Según el jerarca, los pacientes ya no esperarán una referencia o cita adicional para iniciar su tratamiento. La iniciativa permite resolver los casos directamente en la comunidad.

La doctora María de la Paz Andrade indicó que la disponibilidad se ampliará progresivamente hasta alcanzar 12 medicamentos. El cambio impacta la capacidad de respuesta del primer nivel de atención. Andrade afirmó que contar con los fármacos evitará referir pacientes a especialistas para iniciar terapias.

El Centro de Desarrollo Estratégico e Información en Salud y Seguridad Social impartió un curso virtual de ocho horas. El proceso actualizó a los médicos en el manejo de diabetes, hipertensión, dislipidemias y obesidad. La medida también contribuirá a reducir las listas de espera institucionales.

La coordinadora Daniela Zamora Portuguez señaló que inició la segunda fase de capacitación en las regiones Brunca y Chorotega. También preparan formación sobre asma y osteoporosis para el personal de enfermería, nutrición y farmacia.

La estrategia contempla un plan piloto en 15 áreas de salud: Pérez Zeledón, Buenos Aires, Coto Brus, Cóbano, Garabito, Carrillo, Nicoya, Los Chiles, Pital, Limón, Talamanca, Alajuela Central, Tibás-Uruca-Merced, Cartago y Mata Redonda-Hospital. Estos establecimientos servirán como modelo para su posterior ampliación a nivel nacional.