El País

Ebáis podrán recetar medicamentos antes limitados a especialistas: conozca cuáles son

15 áreas de salud ya pueden prescribir fármacos, que eran exclusivos de médicos especialistas, tras recibir capacitación técnica

EscucharEscuchar
Por Sebastián Sánchez
El desecho inadecuado de medicamentos permite que sus componentes lleguen al agua y al suelo, afectando especies y ecosistemas.
CCSS capacita médicos generales para recetar ampliar medicinas que pueden recetar. (Canva/Composición de Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
CCSSmedicamentosmédicos generalesEbáis
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.