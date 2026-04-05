Domingo de Resurrección: así se vivió la procesión del Cristo Resucitado en San José

La procesión del Resucitado se celebró este Domingo de Pascua a las 9:30 a. m., partiendo de la Parroquia La Merced hacia la Catedral Metropolitana por la Avenida Segunda.

Este domingo 5 de abril, las calles de San José se llenaron de alegría y fe con la tradicional procesión del Resucitado, que marca el cierre de la Semana Santa.

Fieles de todas las edades se congregaron para celebrar la resurrección de Jesucristo, un momento que simboliza la esperanza y el renacer espiritual en el catolicismo.

La mayor parte del recorrido se llevó a cabo sobre la avenida Segunda.

La tradición cobra vida en cada paso y sonrisa de los participantes de la procesión del Resucitado. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

En el Vaticano, Italia, el Papa León XIV, presidió la Santa Misa del Domingo de Resurrección en la Plaza de San Pedro.

Durante su homilía recordó que “el Señor está vivo y permanece con nosotros” y pidió que “Cristo, nuestra Pascua, nos bendiga y conceda su paz al mundo entero”.

El domingo más esperado llega con luz y celebración, mientras fieles conmemoran la victoria de la vida sobre la muerte. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

De la solemnidad al júbilo, así se vivió la procesión del Jesús resucitado en la capital. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Símbolo de esperanza y renovación

Para el Sumo Pontífice la esperanza cristiana no es un consuelo ilusorio: “La muerte no es un final, sino un paso hacia la vida eterna en el amor de Dios”, afirmó al recordar la importancia de la resurrección de Jesús.

Las palabras las dio en la solemne celebración de la conmemoración de todos los fieles difuntos en ciudad del Vaticano.

Devotos y personajes bíblicos recrean la tradición de Domingo de Resurrección. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El Resucitado recorre las calles de San José, llenando de alegría y esperanza a los fieles. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Procesión en la capital

La imagen principal del Cristo Resucitado avanzó por las calles de San José, acompañada por fieles que caminaron a ambos lados, algunos llevando flores y otros rezando.

Destacaron estandartes, cascos y los colores del vestuario de los participantes que representaron personajes bíblicos.

Mientras, otros se cubrieron del imponente sol con sombrillas.

De la solemnidad al júbilo, así se vivió la procesión del Jesús resucitado en la capital. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)