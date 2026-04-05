El País

Domingo de Resurrección: así se vivió la procesión del Cristo Resucitado en San José

La actividad religiosa concluye la Semana Santa con una manifestación llena de fe y tradición

EscucharEscuchar
Por Libia Solano Meza
Procesión del Resucitado, en San José
La procesión del Resucitado se celebró este Domingo de Pascua a las 9:30 a. m., partiendo de la Parroquia La Merced hacia la Catedral Metropolitana por la Avenida Segunda. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Semana SantaDomingo de ResurrecciónCristo ResucitadoPascuaSan José
Libia Solano Meza

Libia Solano Meza

Periodista especializada en la cobertura de salud y bienestar. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.