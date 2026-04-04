Pasión y tradición: la Semana Santa en Cartago, San José y Alajuela

Las calles de Costa Rica se transforman cada Semana Santa en un escenario de devoción y color, donde miles de fieles acompañan procesiones que combinan fe, historia y cultura.

Este año, Cartago, San José y Alajuela brillaron con sus propias expresiones de la Pasión de Cristo. Ofrecemos, a continuación, un recuento cronológico de algunas de las principales representaciones religiosas.

Procesión de Domingo de Ramos en San José

El Domingo de Ramos, cientos de católicos participaron en la tradicional procesión que marca el inicio de la Semana Santa.

La imagen de Jesús sobre la burra Chepita recorrió la avenida Cuatro hasta la Catedral Metropolitana, mientras los fieles sostenían palmas benditas y cantaban en honor a la Semana Mayor.

Tradicional procesión de Domingo de Ramos que marca el inicio de la Semana Santa en el centro de San José. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Cientos de feligreses se reunieron en el centro de San José para vivir la tradicional procesión de Domingo de Ramos, dando inicio a la Semana Santa. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Entre palmas y oraciones, numerosos feligreses participaron de la procesión de Domingo de Ramos. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Fieles católicos iniciaron el recorrido del Domingo de Ramos el mismo inició en la Iglesia de La Soledad y finalizó en la Catedral Metropolitana, que lució lleno total. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La brurrita Chepita, fue la encargada de llegar la imagen de Jesús por el bulevar de la avenida Cuatro. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La burra Chepita llevó la imagen de Jesús mientras los fieles levantaban sus palmas en honor a la Semana Mayor. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Días de reflexión y preparación

Durante los primeros días de Semana Santa, los fieles aprovecharon momentos de recogimiento y oración para meditar sobre la Pasión de Cristo.

El martes y miércoles la Catedral Metropolitana de San José, la iglesia principal de la arquidiócesis católica de la capital, recibió a decenas de devotos que participaron en el Sacramento de la Reconciliación, en un acto de fe que combina devoción y búsqueda de perdón.

La Catedral Metropolitana se llenó de oración y silencio mientras los creyentes recibían el perdón. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Silencio y fe llenaron la Catedral Metropolitana, mientras los creyentes se acercaban para recibir el perdón. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Entre oración y recogimiento, los creyentes se acercaron a la Catedral Metropolitana. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Decenas de católicos aprovecharon la jornada para meditar y acercarse al Sacramento de la Reconciliación. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Jesús en los brazos de su madre es una de las imágenes más representativas de esta Semana Santa. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El recogimiento y la fe marcaron la jornada de Martes Santo en la capital. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Fieles de todas las edades acudieron a pedir perdón y fortalecer su fe. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Perrsonas de todas las edades se llenaron de devoción, honrando la solemnidad de Semana Santa. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La fe cobró vida en cada estación en comunidad de Cartago

La Semana Santa también se vivió de manera especial en la Ciudad de los Niños de Agua Caliente de Cartago, donde los jóvenes participaron en un viacrucis en vivo, guiados por los sacerdotes agustinos recoletos, mientras la comunidad los acompañaba en cada estación de la pasión de Cristo.

Se recorrieron las 14 estaciones de la pasión de Cristo, combinando dramatización, reflexión y un espacio de encuentro espiritual.

En la Ciudad de los Niños, en Agua Caliente de Cartago se realizó el recorrido de las 14 estaciones lo que permitió reflexionar sobre los momentos más importantes de la pasión de Cristo. (Rafael Pacheco Granados)

El recorrido de las 14 estaciones en Agua Caliente invitó a la reflexión sobre la pasión de Cristo. (Rafael Pacheco Granados)

Las 14 estaciones del Viacrucis cobraron vida en la Ciudad de los Niños, en Agua Caliente de Cartago. (Rafael Pacheco Granados)

Varios profesores dieron vida a personajes bíblicos durante el Viacrucis en vivo. Aquí se representa una de las caídas de Jesús. (Rafael Pacheco Granados)

Representación de una caída de Jesús mientras camina al Calvario. (Rafael Pacheco Granados)

Viacrucis en vivo en la Ciudad de los Niños, Agua Caliente de Cartago. (Rafael Pacheco Granados)

Ciudad de los Niños, Agua Caliente de Cartago. (Rafael Pacheco Granados)

Representación del Viacrucis en vivo en la Ciudad de los Niños, Agua Caliente de Cartago. (Rafael Pacheco Granados)

El profesor de Estudios Sociales, Victor Quirós, dio vida a Jesús en uno de los momentos más solemnes del viacrucis. (Rafael Pacheco Granados)

Durante el viacrucis en vivo, Victor Quirós encarnó a Jesús en su caída hacia el Calvario. (Rafael Pacheco Granados)

Viacrucis en vivo en la Ciudad de los Niños, Agua Caliente de Cartago. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Ivannia Zúñiga, representó a María la madre de Jesús. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El profesor de Estudios Sociales, Victor Quirós, representó a Jesús en el viacrucis en vivo de la Ciudad de los Niños de Agua Caliente, Cartago. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Durante la representación del viacrucis en Agua Caliente, Cartago, Victor Quirós encarnó a Jesús en una de sus caídas. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Victor Quirós, profesor de Estudios Sociales, representó a Jesús en el viacrucis en vivo. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Orosi vivió el encuentro de la Virgen María con Jesucristo

La procesión del Santo Encuentro recorrió el Viernes Santo el centro de Orosi, en Paraíso de Cartago, reuniendo a vecinos y visitantes en un acto de fe y tradición.

Destacó la participación de los más pequeños, quienes interpretaron ángeles, apóstoles y soldados romanos, demostrando que la Semana Santa es una celebración para toda la comunidad.

Este Viernes Santo se realizó la procesión del Santo Encuentro en Orosi. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El Calvario, lugar del sacrificio que redime y llena de fe a los creyentes. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Jesús sufre en el Calvario por la redención de todos. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La procesión del Santo Encuentro llenó las calles de emoción y recogimiento. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La cruz en los hombros de Jesús refleja el amor y sufrimiento. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Fe y recogimiento en el Huerto de los Olivos

Vecinos y jóvenes de San Rafael de Oreamuno de Cartago vivieron un momento de fe y unión durante la representación del Huerto de los Olivos.

En las fotografías se observa la figura de Jesús haciendo referencia a la voluntad divina en un acto lleno de recogimiento y fe.

Vecinos de San Rafael de Oreamuno de Cartago presenciaron este 2 de abril la representación del Huerto de los Olivos. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La imagen representa el momento en donde Jesús oró en el Huerto de los Olivos tras la traición de uno de sus discipulos. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Feligreses vivieron con emoción la historia de Jesús en el Huerto de los Olivos. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

En Alajuela, manifestaciones de fe y tradición

El silencio y la devoción marcaron el paso de la procesión del Santo Sepulcro desde la Catedral de Alajuela. Así se vivió una jornada cargada de espiritualidad durante el Viernes Santo.

La ciudad de Alajuela se vistió de recogimiento y devoción este Viernes Santo, cuando vecinos y feligreses participaron en la Procesión del Encuentro y el Santo Viacrucis, recordando los momentos más importantes de la pasión de Cristo.

El recorrido dio inicio en de la Ermita del Llano y tomó rumbo hacia la Catedral de la provincia.

Fieles recorren las calles de Alajuela durante la Procesión del Encuentro y el Santo Viacrucis, en un acto de devoción y recogimiento. (Diócesis de Alajuela Medios Oficial/Diócesis de Alajuela Medios Oficial)

El rostro de Jesús, foco de oración y reverencia durante la procesión. (Diócesis de Alajuela Medios Oficial/Diócesis de Alajuela Medios Oficial)

Jóvenes encarnan personajes de la Biblia. (Diócesis de Alajuela Medios Oficial/Diócesis de Alajuela Medios Oficial)

La solemnidad del recorrido se centró en las figuras de Jesús, María y José. (Diócesis de Alajuela Medios Oficial/Diócesis de Alajuela Medios Oficial)

Procesión del Encuentro y el Santo Viacrucis en Alajuela. (Diócesis de Alajuela Medios Oficial/Diócesis de Alajuela Medios Oficial)

Alajuela celebra un Viernes Santo lleno de recogimiento y gran asistencia de la comunidad. (Diócesis de Alajuela Medios Oficial/Diócesis de Alajuela Medios Oficial)

Emoción y recogimiento marcan el Viernes Santo en Alajuela. (Diócesis de Alajuela Medios Oficial/Diócesis de Alajuela Medios Oficial)

La Semana Mayor continúa con el Sábado Santo, cuando fieles compartirán vigilias y oración, y culmina el Domingo de Resurrección, día en que la fe, la esperanza y la unión comunitaria se viven con intensidad en cada ciudad y barrio.