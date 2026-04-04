Pasión y tradición: la Semana Santa en Cartago, San José y Alajuela

Las calles de Costa Rica se transforman cada Semana Santa en un escenario de devoción y color, donde miles de fieles acompañan procesiones que combinan fe, historia y cultura.
Este año, Cartago, San José y Alajuela brillaron con sus propias expresiones de la Pasión de Cristo. Ofrecemos, a continuación, un recuento cronológico de algunas de las principales representaciones religiosas.
Procesión de Domingo de Ramos en San José
El Domingo de Ramos, cientos de católicos participaron en la tradicional procesión que marca el inicio de la Semana Santa.
La imagen de Jesús sobre la burra Chepita recorrió la avenida Cuatro hasta la Catedral Metropolitana, mientras los fieles sostenían palmas benditas y cantaban en honor a la Semana Mayor.
Días de reflexión y preparación
Durante los primeros días de Semana Santa, los fieles aprovecharon momentos de recogimiento y oración para meditar sobre la Pasión de Cristo.
El martes y miércoles la Catedral Metropolitana de San José, la iglesia principal de la arquidiócesis católica de la capital, recibió a decenas de devotos que participaron en el Sacramento de la Reconciliación, en un acto de fe que combina devoción y búsqueda de perdón.
La fe cobró vida en cada estación en comunidad de Cartago
La Semana Santa también se vivió de manera especial en la Ciudad de los Niños de Agua Caliente de Cartago, donde los jóvenes participaron en un viacrucis en vivo, guiados por los sacerdotes agustinos recoletos, mientras la comunidad los acompañaba en cada estación de la pasión de Cristo.
Se recorrieron las 14 estaciones de la pasión de Cristo, combinando dramatización, reflexión y un espacio de encuentro espiritual.
Orosi vivió el encuentro de la Virgen María con Jesucristo
La procesión del Santo Encuentro recorrió el Viernes Santo el centro de Orosi, en Paraíso de Cartago, reuniendo a vecinos y visitantes en un acto de fe y tradición.
Destacó la participación de los más pequeños, quienes interpretaron ángeles, apóstoles y soldados romanos, demostrando que la Semana Santa es una celebración para toda la comunidad.
Fe y recogimiento en el Huerto de los Olivos
Vecinos y jóvenes de San Rafael de Oreamuno de Cartago vivieron un momento de fe y unión durante la representación del Huerto de los Olivos.
En las fotografías se observa la figura de Jesús haciendo referencia a la voluntad divina en un acto lleno de recogimiento y fe.
En Alajuela, manifestaciones de fe y tradición
El silencio y la devoción marcaron el paso de la procesión del Santo Sepulcro desde la Catedral de Alajuela. Así se vivió una jornada cargada de espiritualidad durante el Viernes Santo.
La ciudad de Alajuela se vistió de recogimiento y devoción este Viernes Santo, cuando vecinos y feligreses participaron en la Procesión del Encuentro y el Santo Viacrucis, recordando los momentos más importantes de la pasión de Cristo.
El recorrido dio inicio en de la Ermita del Llano y tomó rumbo hacia la Catedral de la provincia.
La Semana Mayor continúa con el Sábado Santo, cuando fieles compartirán vigilias y oración, y culmina el Domingo de Resurrección, día en que la fe, la esperanza y la unión comunitaria se viven con intensidad en cada ciudad y barrio.
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