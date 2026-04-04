El País

Pasión y tradición: la Semana Santa en Cartago, San José y Alajuela

Fe, emoción y cultura que recorren la capital y el Valle Central

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Por Libia Solano Meza

Las calles de Costa Rica se transforman cada Semana Santa en un escenario de devoción y color, donde miles de fieles acompañan procesiones que combinan fe, historia y cultura.








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Libia Solano Meza

Libia Solano Meza

Periodista especializada en la cobertura de salud y bienestar. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

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