El Mundo

Papa León XIV llama a ‘elegir la paz’ en Pascua ante la guerra en Oriente Medio

La celebración de la resurrección de Cristo se ve empañada por los ataques en Oriente Medio aseguró el papa León XIV

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Por AFP
Esta fotografía, tomada y distribuida el 5 de abril de 2026 por Vatican Media, muestra al papa León XIV dirigiéndose a la multitud desde el balcón principal de la basílica de San Pedro para el mensaje y la bendición Urbi et Orbi a la ciudad y al mundo, como parte de las celebraciones de Pascua en el Vaticano.
El papa León XIV se dirige a la multitud desde el balcón principal de la basílica de San Pedro para el mensaje y la bendición Urbi et Orbi a la ciudad y al mundo, como parte de las celebraciones de Pascua en el Vaticano. (SIMONE RISOLUTI/AFP)







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