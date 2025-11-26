El País

Docentes critican a Rodrigo Chaves por cierre de acceso a Casa Presidencial y denuncian intento del MEP por desmovilizar marcha

Dirigentes sindicales aseguran que su intención es el diálogo, pero creen que el presidente Chaves temería al movimiento

EscucharEscuchar
Por Juan Fernando Lara Salas y Cristian Mora
Grupos de empleados públicos participan este miércoles 26 de noviembre en una marcha sindical en reclamo al gobierno de mejoras salariales y más presupuesto para el sector educación en 2026. Fotografía:
Grupos de docentes participan este miércoles 26 de noviembre en una marcha sindical en reclamo al gobierno de mejoras salariales y más presupuesto para el sector educación en 2026. Fotografía: (Alonso Ten/Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Marcha sindicalRodrigo ChavesANDE protestaHilda MonteroAPSECierre Casa Presidencial
Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

Cristian Mora

Cristian Mora

Estudiante activo de bachillerato en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Apasionado por contar historias que fomenten el cambio. Interesado en temas nacionales, políticos y culturales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.