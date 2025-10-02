El País

Diplomáticos critican a Cancillería por utilizar sus redes sociales para cuestionar las reglas electorales de Costa Rica

Asociación Costarricense de Diplomáticos de Carrera afirma que lo sucedido erosiona la confianza en el sistema electoral

Por Sebastián Sánchez
La Asociación Costarricense de Diplomáticos de Carrera cuestionó el uso de las redes sociales del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto para difundir un mensaje contra la veda electoral.
