Diplomáticos critican a Cancillería por utilizar sus redes sociales para cuestionar las reglas electorales de Costa Rica

La Asociación Costarricense de Diplomáticos de Carrera cuestionó el uso de las redes sociales del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto para cuestionar las reglas electorales de Costa Rica.

“Resulta improcedente que desde las plataformas oficiales del Ministerio se reproduzcan mensajes que llaman a desconocer el Estado de Derecho y la normativa electoral o que difunden información que erosiona la confianza en la democracia costarricense", expresaron en el comunicado.

La Cancillería publicó en sus redes sociales la cadena de televisión del domingo 28 de setiembre, en la que el mandatario Rodrigo Chaves criticó la histórica norma que prohíbe a los gobernantes e instituciones difundir logros en el momento en que se inicia la campaña electoral.

La asociación destacó la importancia histórica de la veda electoral, destacando que “su finalidad es impedir que una fuerza política se vea favorecida mediante el uso de recursos públicos, asegurando así la igualdad de condiciones entre todas las candidaturas”.

Resaltó que la difusión de contenidos, como el de Chaves, pone en riesgo de manera innecesaria la reputación internacional de Costa Rica como nación comprometida con la democracia, y entra en conflicto con los principios que guían nuestra política exterior y que han definido la imagen histórica del país en el ámbito global.

La Asociación reafirmó su llamado al estricto cumplimiento de la normativa electoral y a mantener la neutralidad de las instituciones, elementos esenciales de nuestra tradición democrática.

La noche del miércoles 1.° de octubre, las redes sociales de las instituciones públicas, incluso de Fuerza Pública, cambiaron sus logos a una imagen de la veda electoral en línea con la narrativa del gobierno de Rodrigo Chaves, quién la ha calificado “mordaza”.

En horas de la mañana del jueves, tras una ola de críticas, las instituciones borraron sus posteos.

La Nación remitió consultas, sin embargo, al cierre de esta nota no hubo respuesta.