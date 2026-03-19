El País

¿Qué es una ‘pensión mínima intocable’ para adultos mayores? Defensoría urge aprobar proyecto para garantizarla

La Defensoría pide a diputados aprobar proyecto de ley 24.940 para proteger el núcleo vital de las pensiones frente a embargos y deudas

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Por Yucsiany Salazar
En la imagen, las manos de una adulta mayor contando monedas
La iniciativa busca aprobar un monto mínimo de jubilación que no pueda ser reducido por deudas, protegiendo así el núcleo vital de los adultos mayores. (Shutterstock/Shutterstock)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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