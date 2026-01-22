El País

Defensoría denuncia esperas irrazonables en Hospital de San Carlos: citas se asignan hasta en 26 años

Entidad pidió explicaciones al centro médico tras conocer casos de pacientes con atención prevista entre 5 y 26 años, con citas en el 2052

Por Juan Fernando Lara Salas
Fachada Hospital San Carlos.
La Defensoría cuestionó que pacientes de Ortopedia en el Hospital de San Carlos reciban citas con plazos de hasta 26 años, con fechas incluso para 2052. (Edgar Chinchilla para LN )







