Defensoría denuncia esperas irrazonables en Hospital de San Carlos: citas se asignan hasta en 26 años

La Defensoría cuestionó que pacientes de Ortopedia en el Hospital de San Carlos reciban citas con plazos de hasta 26 años, con fechas incluso para 2052.

La Defensoría de los Habitantes intervino ante lo que calificó como tiempos de espera desproporcionados e irrazonables para pacientes del servicio de Ortopedia del Hospital de San Carlos, luego de conocer casos en los que las citas fueron asignadas con plazos que van entre 5 y 26 años.

La defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank, sostuvo que esperar tiempos tan amplios en el sistema público implica, por sí mismo, una forma de “inasistencia clínica”, debido a que se quiebran los criterios de oportunidad, accesibilidad y calidad que deben regir la prestación del servicio.

Citas médicas en San Carlos

De acuerdo con la institución, la situación motivó una gestión inmediata dirigida a las autoridades del hospital, a quienes solicitó cuentas sobre 10 casos puntuales en los que la espera resulta incompatible con una atención oportuna.

Entre los ejemplos reportados, la Defensoría indicó que algunos asegurados recibieron citas inicialmente otorgadas para los años 2030, 2033, 2044, 2045, 2047, 2050 y 2052, lo que evidencia la magnitud del problema.

La institución advirtió que se trata de pacientes que requieren correcciones ortopédicas que, si no se realizan a tiempo, pueden provocar consecuencias progresivas y graves, tanto a nivel físico como psicológico, social y funcional.

Ante la gravedad de la denuncia, este medio envió consultas a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para conocer el alcance real del problema y las medidas que se adoptarán.

Las preguntas remitidas a la institución incluyen cuántos pacientes están actualmente en lista de espera en Ortopedia del Hospital de San Carlos y el tiempo promedio y máximo de espera en cada categoría.

En relación con las citas asignadas para años como 2030, 2044, 2050 o 2052, se consultó cómo se generan estos plazos en el sistema de agendamiento y qué criterios se aplican para programar atenciones tan lejanas.

Finalmente, si hay algún plan de contingencia previsto en la CCSS para reducir estas listas de espera (por ejemplo, jornadas extraordinarias, derivación a otros centros, compra de servicios o refuerzo de personal) y en qué fecha estiman resultados concretos.

El área de prensa de la CCSS indicó que tramitaría las consultas.

Para la Defensoría, estos plazos no solo comprometen la calidad de vida de las personas, sino que constituyen una afectación directa al derecho fundamental a la salud y al acceso oportuno a los servicios.

Además de los casos específicos, la Defensoría solicitó información sobre asegurados que requieren valoración inicial, así como de quienes esperan una cirugía, ya sea sin fecha asignada o en listas prolongadas.