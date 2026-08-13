El País

Defensoría de los Habitantes abrirá investigación por presunta tortura a Macho Coca y alias Compadre

El órgano defensor investigará la información remitida por la Fiscalía General respecto a presuntas violaciones a derechos de privados de libertad

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Por Marianela Arias Vilchez
Defensoría indaga información enviada por Fiscalía sobre aparentes actos de tortura contra dos personas extraditables.
Defensoría indaga información remitida por Fiscalía sobre aparentes actos de tortura contra los dos extraditados. (Montaje de Canva/Ministerio Público cortesía)







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Marianela Arias Vilchez

Marianela Arias Vilchez

Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Interesada en el uso de la inteligencia artificial en las salas de redacción. Con experiencia en temas científicos, tecnológicos y de bienestar.

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