El País

Defensoría alerta por fallas persistentes en ruta de autobuses de Lumaca entre San José-Cartago

Investigación de oficio identificó deficiencias mecánicas, incumplimientos de horarios, sobrecarga de pasajeros y problemas de accesibilidad en la ruta 300

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Por Cristian Mora
La Defensoría de los Habitantes concluyó que persisten deficiencias en la prestación del servicio de la ruta 300 San José-Cartago, operada por Lumaca. (Rafael Pacheco Granados)







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Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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