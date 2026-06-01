El País

Aresep rechaza solicitud de aumentar en ¢430 el pasaje de Lumaca para San José-Cartago

Autoridad Reguladora declaró inadmisible la gestión por no cumplir con todos los requisitos exigidos para tramitar el ajuste tarifario

EscucharEscuchar
Por Cristian Mora
Los usuarios de la ruta 300 San José-Cartago no enfrentarán, por ahora, un ajuste tarifario derivado de la gestión presentada por Lumaca. (Alonso Tenorio)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
LumacaCartagoRuta 300
Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.