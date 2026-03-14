El País

Viajar entre Cartago y San José se vuelve un calvario: buses deteriorados, tren lleno y presas en carretera

Cada día, miles de pasajeros viajan entre Cartago y San José en buses y tren. ‘La Nación’ utilizó ambos servicios para documentar cómo se vive este trayecto marcado por filas, saturación y largas presas

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Por Cristian Mora
Tren, estación de Cartago
Miles de pasajeros viajan cada día entre Cartago y San José en buses y tren, un trayecto marcado por largas filas, saturación en las unidades y presas en carretera. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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