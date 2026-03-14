Lumaca aclara si volverá a brindar el servicio de buses para estudiantes entre Cartago y la UCR tras un año sin operar la ruta

El servicio especial de buses para estudiantes entre Cartago y la Universidad de Costa Rica dejó de operar tras el fin del contrato con Lumaca.

La empresa autobusera Lumaca considera “imposible” volver a brindar el servicio especial de buses para estudiantes entre Cartago y la Universidad de Costa Rica (UCR), luego de que el contrato anterior terminara en marzo sin un acuerdo para continuar.

Así lo indicó a La Nación Manuel Leitón, gerente de la empresa, quien además explicó que el servicio dejó de operar debido a que la demanda no cubría los costos de operación.

“Había franjas donde solo viajaba un estudiante o incluso tenía que devolverse el bus vacío. Para nosotros es casi imposible operar casi que gratis, porque al menos hay que cubrir combustible y mano de obra”, señaló.

Según detalló, el contrato exigía mantener buses disponibles desde las 5:30 a. m. o 6 a. m. hasta cerca de las 11 p. m., lo que implicaba cubrir amplias franjas horarias durante el día.

Leitón agregó que la empresa planteó distintas alternativas para mantener el servicio, como ajustar la tarifa o modificar el modelo de operación, pero no se logró un acuerdo con la universidad.

No obstante, Pedro Navarro, director de la Oficina de Servicios Generales de la UCR, aseguró a este diario que Lumaca nunca presentó datos que respaldaran su afirmación de baja demanda, pese a que la Universidad los solicitó en varias ocasiones.

Según el funcionario, se pidió a la compañía información sobre la cantidad de usuarios y los horarios con menor utilización del servicio, pero esos datos nunca fueron entregados.

Asimismo, Navarro indicó que en la negociación de un nuevo convenio del servicio sí se permitía ajustar o eliminar horarios con poca demanda, por lo que rechaza que la Universidad exigiera mantener buses durante todo el día.

“Nosotros nos cansamos de pedirles datos y nunca los presentaron. Decían que estaban haciendo un estudio, pero nunca entregaron información”, afirmó.

Por su parte, Leitón afirmó que propuso permitir que los buses funcionaran como un servicio colectivo (recogiendo más pasajeros durante el trayecto), aunque esa posibilidad tampoco prosperó.

Ante este escenario, el representante de la empresa señaló que solo sería posible retomar el servicio si cambian algunas condiciones, como un aumento tarifario, subsidios o ajustes en la forma de operación.

Un año sin servicio de autobús

La ruta Cartago-UCR lleva alrededor de un año inactiva luego de que la empresa autobusera Lumaca anunció la suspensión del servicio, debido a la inviabilidad tarifaria y a la falta de un acuerdo con la Dirección de Servicios Generales de la UCR, según comunicó la empresa en esa ocasión.

Ante esta situación, una de las opciones que tienen los estudiantes es utilizar el tren, el cual suele llenarse rápidamente, lo que obliga a algunos usuarios a hacer largas filas y, en ocasiones, esperar el siguiente servicio por falta de espacio.

Otra alternativa es caminar hasta la calle principal para tomar el servicio de autobús San Pedro–UCR.

Según informó Diario Extra, el pasado 25 de febrero estudiantes de la Universidad se manifestaron cerca del edificio de Estudios Generales para exigir una solución ante la falta de autobuses desde Cartago hacia el campus.

Durante la protesta pacífica, los estudiantes portaron carteles en los que pedían “transporte digno” y una respuesta pronta a la ausencia del servicio.

UCR busca nuevas empresas

Mientras tanto, la Universidad de Costa Rica analiza propuestas de otras compañías interesadas en brindar el servicio. Navarro explicó que actualmente existen dos empresas que podrían asumir la ruta si el proceso avanza.

“Tenemos una oferta presentada y estamos esperando otra. Con esas dos empresas podríamos analizar la posibilidad de retomar el servicio”, indicó.

Navarro detalló que una de las propuestas fue presentada por Cooperar, empresa de Paraíso de Cartago, mientras que Tica Bus también manifestó interés en participar.

No obstante, la eventual reactivación del servicio depende también de un decreto ejecutivo que suspendió temporalmente la emisión de permisos especiales de transporte, por lo que la decisión final quedará en manos del Consejo de Transporte Público (CTP), indicó el funcionario.