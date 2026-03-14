El País

Lumaca aclara si volverá a brindar el servicio de buses para estudiantes entre Cartago y la UCR tras un año sin operar la ruta

UCR evalúa dos ofertas de empresas interesadas en asumir el servicio estudiantil entre Cartago y el campus Rodrigo Facio

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Por Cristian Mora
El servicio especial de buses para estudiantes entre Cartago y la Universidad de Costa Rica dejó de operar tras el fin del contrato con Lumaca. (Alonso Tenorio)







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Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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