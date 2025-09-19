El País

De zonas rurales a la pista global: ocho jóvenes costarricenses competirán con mini autos en Singapur

Grupo integra primer equipo centroamericano que acude a carrera internacional centrada en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas

Por Juan Fernando Lara Salas
Parte del equipo nacional de estudiantes de colegios científicos quienes irán a la justa internacional en Singapur, prevista entre el 27 de setiembre y 2 de octubre. Fotografía:
Parte del equipo nacional de estudiantes de colegios científicos quienes irán a la justa internacional en Singapur, prevista entre el 27 de setiembre y 2 de octubre. De izquierda a derecha: David Cascante, Mariana Murillo, Esteban Morales, Felipe Sáenz, Carolina Bustillos y Geicob Blanco. Fotografía: (UNED/Cortesía)







