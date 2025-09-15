El País

De la ciencia a los premios Emmy: científica costarricense participó en dos documentales galardonados

Carina Castro Fumero es neurocientífica y sus conocimientos en el riesgo de productos ultraprocesados y el uso de pantallas en niños la llevaron a la producción audiovisual

EscucharEscuchar
Por Irene Rodríguez
La fotografía en primer plano de la neurocientífica costarricense Carina Castro Fumero.
Carina Castro Fumero es neurocientífica y se involucró en la producción de dos documentales sobre los productos ultraprocesados y el tiempo de los niños en pantallas. Ambos ganaron premios Emmy. (Cortesía/Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
NeurocienciasCarina CastroPremios EmmyProductos ultraprocesadosAdicción a pantallas
Irene Rodríguez

Irene Rodríguez

Periodista de Ciencia y Salud. Trabaja en La Nación desde 2009 y en periodismo desde 2004. Graduada de Comunicación Colectiva en la Universidad de Costa Rica, donde egresó de la maestría en Salud Pública. Premio Nacional de Periodismo Científico 2013-2014. Premio Health Systems Global 2018. Becada del Fondo Global de Periodismo en Salud 2021.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.