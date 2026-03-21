Cubanos se movilizaron en San José en apoyo a ruptura de relaciones entre Costa Rica y la isla

Un grupo de cubanos de reunió en las afueras de la embajada de Cuba para protestar contra el régimen que encabeza Miguel Díaz-Canel.

Un grupo de cubanos se reunió, la mañana de este sábado, en las afueras de la embajada de ese país, en Sabana norte, San José, para expresar su apoyo a la decisión del gobierno de Rodrigo Chaves de retirar la delegación diplomática costarricense de la isla.

Exigiendo libertad para los presos políticos y portando carteles con mensajes como “abajo la dictadura”, se congregaron frente a ese edificio por varias horas. La manifestación también se extendió hacia las afueras del Estadio Nacional, donde otro grupo de cubanos se mantuvo con música y banderas.

En redes sociales circuló la convocatoria a este encuentro. En ella se lee que la intención de la reunión es demandar la salida inmediata del personal diplomático del régimen cubano del suelo costarricense. “No queremos representación de una dictadura en esta tierra de libertad”, se consignó en el texto.

Ruptura de relaciones

Chaves comunicó la decisión de retirar la embajada el pasado miércoles, en una conferencia de prensa efectuada en Peñas Blancas. Él y el canciller, Arnoldo André, insistieron en que se trataba de una postura oficial ante la situación política en la isla.

Argumentaron además, que Costa Rica no permanecerá en silencio ante lo que consideran una falta de libertades en Cuba. El canciller indicó que la medida se fundamentaba en la preocupación del país por el aumento de la represión contra ciudadanos, activistas y opositores en la isla.

Esa misma noche, un grupo de ciudadanos también se manifestó frente a la Embajada de Cuba en Costa Rica, pero en esta ocasión fue para rechazar la decisión de cerrar la sede diplomática.

Aunque en minoría, en ese momento, también se presentaron algunos opositores al gobierno de Cuba, lo que ocasionó un pequeño enfrentamiento de palabras entre ambos bandos. Incluso, la Fuerza Pública se hizo presente.