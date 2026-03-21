El País

Cubanos se movilizaron en San José en apoyo a ruptura de relaciones entre Costa Rica y la isla

Manifestación ocurrió, la mañana de este sábado, en La Sabana, frente a la embajada cubana

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Por Natalia Vargas
Cubanos de reunieron en las afueras de la embajada para protestar contra el régimen.
Un grupo de cubanos de reunió en las afueras de la embajada de Cuba para protestar contra el régimen que encabeza Miguel Díaz-Canel. (Cubanos libres en Costa Rica/Facebook)







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Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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