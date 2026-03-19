Canciller rechaza injerencia extranjera en decisión de Costa Rica ante Cuba: ‘No hemos recibido ninguna llamada de Estados Unidos’

Cuba califica de arbitraria la decisión de Rodrigo Chaves de cerrar la Embajada costarricense en esa nación.

El canciller de la República, Arnoldo André Tinoco, rechazó que exista injerencia de Estados Unidos en la decisión de cerrar la embajada de Costa Rica en Cuba y reducir las relaciones con ese país.

Así lo afirmó en una entrevista con Amelia Rueda en el programa Nuestra Voz, donde insistió en que se trata de una decisión “absolutamente costarricense” discutida entre el presidente de la República, Rodrigo Chaves y él, y consultada por la presidenta electa, Laura Fernández.

Según dijo, el tema no se abordó en reuniones con autoridades estadounidenses ni han recibido comunicaciones al respecto.

“Esto lo decide el Gobierno de Costa Rica en virtud del deterioro de la situación de los derechos humanos en la isla y de las condiciones de vida. (...) Aquí no hubo ninguna ingerencia de ninguna potencia”, indicó el canciller.

Rodrigo Chaves anunció la tarde de este miércoles 18 de marzo que, además de cerrar la Embajada, solicitó a las autoridades de la isla el retiro inmediato de su personal diplomático en San José, permitiendo únicamente la permanencia de funcionarios administrativos y consulares.

Manifestaciones frente a la Embajada de Cuba en Costa Rica, en Sabana Norte, la noche de este miércoles 18 de marzo. (Cortesía/Cortesía/La Nación)

A partir del 1.° de abril, las relaciones entre San José y La Habana se limitarán estrictamente al ámbito consular.

André agregó que desde el 5 de febrero no hay funcionarios diplomáticos costarricenses en Cuba, luego de que la última representante se pensionó. Posteriormente, se abrió un concurso para ocupar la plaza, pero ningún diplomático participó.

“Es entendible: hay cortes de electricidad de hasta 30 horas, escasez de alimentos, de medicinas, no hay transporte, no hay gasolina, por lo tanto los vehículos no transitan. Es imposible pretender mandar un diplomático costarricense a servir desde allá”, agregó.

El jerarca también señaló un incremento en la represión contra activistas y en las restricciones a la libertad de expresión, lo que, a su criterio, refleja las condiciones de un régimen autoritario.

“Decidimos que era hora de llamar la atención, solidarizarnos con el pueblo cubano y demostrar que Costa Rica está en la lucha por la democracia y las libertades fundamentales. No vamos a claudicar, y queremos enviar esta señal al pueblo cubano y al mundo sobre la posición costarricense”, afirmó.

Hace dos semanas, Ecuador también rompió relaciones con Cuba y acusó a ese país de presunto espionaje contra su gobierno. En el caso de Costa Rica, no se reportan señalamientos en ese sentido.

Los exmandatarios Óscar Arias y Luis Guillermo Solís se pronunciaron tras la decisión de Costa Rica, Arias quien había restablecido las relaciones con Cuba, aseguró desconocer las razones específicas de la decisión de Chaves, pero sostuvo que el sistema político cubano “ha fracasado”. Solís, por su parte, calificó de sumisa la decisión de Chaves.

Lo que sigue para los ticos en Cuba

De acuerdo con el canciller, en Cuba residen 103 costarricenses, de los cuales únicamente cuatro ejercieron el voto en el último proceso electoral.

En cuanto a trámites consulares, los nacionales podrán realizarlos a través de un tercer país, acudiendo a representaciones diplomáticas con las que Costa Rica mantiene relaciones plenas como Panamá, España y otros. Los documentos gestionados por esa vía serán reconocidos en el país como equivalentes.

Además, se contempla la opción de un cónsul itinerante que, en varias ocasiones al año, se traslade a Panamá para atender las gestiones de los costarricenses en la isla.

Respecto a los viajes turísticos, indicó que no existe ningún impedimento para que los costarricenses visiten Cuba.