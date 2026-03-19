Política

Canciller rechaza injerencia extranjera en decisión de Costa Rica ante Cuba: ‘No hemos recibido ninguna llamada de Estados Unidos’

El canciller justificó el cierre de su sede diplomática en La Habana por el deterioro de las condiciones en Cuba y la falta de personal para asumir el cargo

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Por Yucsiany Salazar
Cuba califica de arbitraria la decisión de Rodrigo Chaves de cerrar la Embajada costarricense en esa nación.
Cuba califica de arbitraria la decisión de Rodrigo Chaves de cerrar la Embajada costarricense en esa nación. (Canva/La Nación)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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