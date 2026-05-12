El País

Cuatro puntos de la GAM tendrán mejoras viales para aliviar presas

Obras se ejecutarán mediante contratos de conservación vial que ya fueron refrendados

EscucharEscuchar
Por Patricia Recio
Cambio vial en ruta Pavas Hatillos.
Las mejoras a ejecutar serían obras menores como el cambio de la salida desde Pavas, cuyo fin es eliminar embudos o desahogar presas puntuales en rutas nacionales. (Albert Marín/Albert Marín)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Patricia Recio

Patricia Recio

Periodista de Infraestructura y Transportes, trabaja en La Nación desde el 2012. Bachiller en periodismo de la Universidad Internacional de las Américas, estudió Comunicación y Mercadeo en la Universidad Latina y completó el programa sobre Cobertura inclusiva y perspectiva de género del Knight Center.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.