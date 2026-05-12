Cuatro puntos de la GAM tendrán mejoras viales para aliviar presas

Las mejoras a ejecutar serían obras menores como el cambio de la salida desde Pavas, cuyo fin es eliminar embudos o desahogar presas puntuales en rutas nacionales.

Varios puntos en concurridas rutas de la Gran Área Metropolitana serán sometidas a ampliaciones y modificaciones en la circulación, semejantes a la obra realizada días atrás en la salida de Pavas hacia la Circunvalación, cerca de la Sinagoga.

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) tiene identificados al menos cuatro de esos tramos críticos, que se podrían intervenir mediante contratos de conservación y ajustes de Ingeniería de Tránsito.

El jerarca del MOPT, Efraím Zeledón, explicó que entre estos sitios se encuentra la rampa de la Circunvalación en el Monumento al Agua, hacia la ruta 1, donde ya se había adelantado la corta de árboles. La intención ahora es ampliar la vía existente a fin de contar con un carril adicional que permita mejorar la fluidez y la conexión entre ese tramo y la salida que se amplió el año anterior entre la rotonda de Juan Pablo II y la fábrica Pozuelo.

Adicionalmente, en Cartago también se prevé realizar una ampliación cerca de la intersección del Quijongo; mientras que en Alajuela se intervendría un tramo de la ruta 1 cerca de la intersección en Manolos, con la intención de mejorar la dinámica mientras se ejecuta la ampliación de la carretera entre San José y San Ramón.

Zeledón también destacó que la idea es retomar los planes para colocar un puente bailey en el intercambio del Monumento al Agua sobre la autopista General Cañas, para disponer de un carril adicional en el sentido Hatillo- Uruca, en ese paso de la ruta de Circunvalación.

Esa estructura permitiría no solo ampliar la capacidad de la Circunvalación para quienes viajan desde Pavas y los Hatillos hacia la Uruca y la Circunvalación norte, sino también agilizar los flujos vehiculares de los usuarios que transitan de Alajuela a San José y se incorporan a la Circunvalación a la altura de ese intercambio.

Esa obra había sido anunciada desde agosto del año pasado; no obstante, según el jerarca, no se había ejecutado debido a que el contrato que cubre esa zona ya se encontraba al tope de la disponibilidad presupuestaria.

Debido a esto, el ministro explicó que esta y las otras tres obras podrían comenzar a ejecutarse en los próximos meses, una vez que estén activos los nuevos contratos de conservación, que ya fueron refrendados por la Contraloría General de la República.

“Estamos a unos dos meses de poder tener contratos nuevos, es decir, no vamos a pasar un invierno sin empresas constructoras que nos brinden la certeza de que puedan atender los derrumbes, limpiar cunetas y hacer ese tipo de obras puntuales pequeñas que son de gran beneficio”, agregó.

Entre las intervenciones a ejecutar, el MOPT valora colocar un puente bailey a un costado del paso superior del Monumento al Agua para disponer de un carril adicional. (Alonso Tenorio/Atenorio)

A inicios de mes, el MOPT cerró la salida de Pavas a Circunvalación y realizó la ampliación del carril en el tramo cerca del acceso a la ruta 27, con el fin de evitar los entrecruzamientos entre quienes se incorporaban a la Circunvalación y quienes debían dirigirse a la vía hacia Escazú.

Esa medida desahogó el embudo en esa zona, pero generó molestias entre los usuarios de Pavas, quienes deben buscar otras rutas para dirigirse hacia sectores como los Hatillos o Desamparados.

Bajo el mismo modelo de obras menores, ejecutadas por medio de los contratos de conservación, el año anterior se ejecutaron ampliaciones en las rampas y los carriles que comunican la parte inferior del intercambio de Circunvalación con la rotonda Juan Pablo II.

Además, el carril adicional en la Pozuelo ya permite a los vehículos que viajan hacia la Uruca evitar detenerse en el semáforo ubicado en la intersección ubicada frente a esa fábrica.