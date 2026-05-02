El País

Ministro de Transportes defiende cierre del acceso a Circunvalación desde Pavas: ‘Son mejoras, no parches’

Paso está deshabilitado desde este viernes 1.° de mayo de manera permanente

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Por Natalia Vargas y Patricia Recio
CONAVI habilitó obras y cambio de rutas de la Sinagoga / foto Albert Marín
Los conductores que vienen desde el AyA y la Sinagoga, en Pavas, solo podrán ingresar a la ruta 27. (Albert Marín /Albert Marín)







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Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

Patricia Recio

Patricia Recio

Periodista de Infraestructura y Transportes, trabaja en La Nación desde el 2012. Bachiller en periodismo de la Universidad Internacional de las Américas, estudió Comunicación y Mercadeo en la Universidad Latina y completó el programa sobre Cobertura inclusiva y perspectiva de género del Knight Center.

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