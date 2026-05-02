Ministro de Transportes defiende cierre del acceso a Circunvalación desde Pavas: ‘Son mejoras, no parches’

Los conductores que vienen desde el AyA y la Sinagoga, en Pavas, solo podrán ingresar a la ruta 27.

El cierre del acceso a Circunvalación desde Pavas, a un costado de la sede central del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), generó molestia entre los conductores que utilizan esa ruta a diario y que ahora deberán buscar vías alternas, lo cual, aseguran, les tomará más tiempo.

Además otros usuarios afirmaron, en redes sociales, que los congestionamientos viales no desaparecerán con esta medida, sino que simplemente se trasladarán a otros sectores de la capital.

El ministro de Obras Públicas y Transportes, Efraím Zeledón, si bien defendió el cambio, también reconoció que, de momento, algunos conductores necesitarán más tiempo para salir de Pavas. Sin embargo, insistió en que esa situación será temporal y se solucionará con la habilitación de dos puentes nuevos.

Esta calle en cuestión, solo quedó habilitada para ingresar desde Pavas directo a la ruta 27, que va hacía Escazú.

En horas de alto tránsito, este era un punto crítico para los conductores. Anteriormente, quienes circulaban desde Pavas podían incorporarse tanto a la ruta 27 como a Circunvalación, y se cruzaban con los conductores que venían de La Uruca y buscaban ingresar a la ruta 27, o bien, continuar hacia Hatillo. Ese cruce generaba un cuello de botella y largas presas.

El ministro Zeledón explicó que están retirando vehículos de Circunvalación en este punto porque se producía este entrecruzamiento especialmente conflictivo.

Indicó que, de los 70.000 vehículos que transitan diariamente por Circunvalación, solo entre 2.000 y 3.000 provenían de Pavas con destino a esa ruta, por lo que la mayoría de conductores se verá beneficiada.

Zeledón agregó que las rutas alternas implicarán entre cinco y siete minutos adicionales para los vecinos de Pavas, pero aseguró que ese tiempo se compensará una vez que se habiliten los dos pasos a desnivel en Hatillo y se eliminen los semáforos.

El tiempo de recorrido en esa zona, entonces, se reduciría entre 10 y 15 minutos, insistió.

“Son mejoras que no son parches puntuales; son mejoras integrales que van de la mano con la habilitación, en este mes de mayo, de los dos pasos a desnivel de Hatillo”, concluyó.

Dos rutas alternas

El director de Tránsito, Martín Sánchez, explicó a La Nación que, de momento, existen dos rutas alternas para quienes transitan desde Pavas y deben ingresar a Circunvalación.

La primera de ellas consiste en desviarse hasta la Embajada de Estados Unidos y tomar la calle 98 al semáforo de la Jacks. Posteriormente, debe continuar hasta el puente ubicado en las cercanías de la Universidad de Ciencias Médicas (Ucimed), donde deberá girar a la derecha.

La segunda opción es, desde Pavas, continuar sobre la ruta 104 en dirección al Estadio Nacional. Al llegar a La Sabana, debe girar a la derecha hasta alcanzar el Museo de Ciencias Naturales La Salle y, posteriormente, volver a girar a la derecha para tomar la avenida 12.

En ese mismo puente, ubicado en las cercanías de la Ucimed, deberá girar a la izquierda para incorporarse a Circunvalación.