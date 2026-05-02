Sucesos

MOPT cerró el acceso desde Pavas a Circunvalación por el AyA: estas son las rutas alternas

Director de la Policía de Tránsito explicó que la medida busca reducir las presas en esa zona

EscucharEscuchar
Por Natalia Vargas
CONAVI habilitó obras y cambio de rutas de la Sinagoga / foto Albert Marín
El MOPT eliminó el acceso a Circunvalación desde Pavas, en el sector del AyA y la Sinagoga, y habitó rutas alternas. (Albert Marín /Albert Marín)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
CircunvalaciónPavasSinagogaruta 27Ministerio de Obras Públicas y Transportes
Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.