MOPT cerró el acceso desde Pavas a Circunvalación por el AyA: estas son las rutas alternas

El MOPT eliminó el acceso a Circunvalación desde Pavas, en el sector del AyA y la Sinagoga, y habitó rutas alternas.

Desde el viernes 1.° de mayo, quienes transiten desde Pavas y deseen incorporarse a Circunvalación (ruta 39), por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) y la Sinagoga ya no podrán hacerlo por esa vía.

Este es uno de los cambios que anunció el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) como medida para aliviar el congestionamiento vial en la zona.

El Ministerio de Obras Públicas anunció cambios importantes en las vías para ingresar a Circunvalación desde Pavas. Vea el mapa con el acceso cerrado y las rutas alternas. (MOPT/Facebook)

A partir de ahora, la salida del AyA está únicamente habilitada para ingresar a la ruta 27 y no a la 39. De esta forma, los vehículos que circulan en sentido Uruca-Hatillos sobre Circunvalación cuentan con un carril exclusivo para ingresar a la ruta 27.

El director de Tránsito, Martín Sánchez, indicó a La Nación que existen dos rutas alternas para quienes transitan desde Pavas y deben ingresar a Circunvalación.

La primera de ellas es desviarse hasta la Embajada de Estados Unidos y tomar la calle 98 hasta llegar al semáforo de la Jacks. Una vez allí, debe girar a la izquierda y conducir sobre la calle 92 hasta el puente que pasa sobre la ruta 27.

Cambio de rutas en Hatillo

En ese punto, debe tomar a la izquierda en dirección a la Compañía Nacional de Fuerza y Luz e incorporarse a Circunvalación a la derecha, justo antes del puente que conecta con la Universidad de Ciencias Médicas (Ucimed).

La segunda opción es, desde Pavas, continuar sobre la ruta 104 en dirección al Estadio Nacional. Al llegar a La Sabana, debe girar a la derecha hasta alcanzar el Museo de Ciencias Naturales La Salle y, posteriormente, volver a girar a la derecha para tomar la avenida 12.

En el puente ubicado después de la Ucimed, podrá incorporarse a Circunvalación si gira a la izquierda.