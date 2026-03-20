El País

Cuatro nuevos puentes arrancan obras en Guanacaste: estas comunidades verán cambios desde abril

Proyectos en Upala, Carrillo y Cañas incluyen ampliación de carriles y beneficiarán a más de 118.000 personas en la Región Chorotega

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Por Damián Arroyo C.
El puente Tenorio en Cañas será reconstruido y ampliado a dos carriles. Tendrá una inversión de $3.630.038,38 y beneficiará a 37.154 personas con mayor seguridad vial y capacidad.
El puente Tenorio en Cañas será reconstruido y ampliado a dos carriles. Tendrá una inversión de $3.630.038,38 y beneficiará a 37.154 personas con mayor seguridad vial y capacidad. (MOPT/Cortesía)







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Damián Arroyo C.

Damián Arroyo C.

Editor de Inteligencia Artificial y periodista en La Nación desde 2007. Ha sido Jefe de producción audiovisual y fotografía, editor web y community manager. Se especializa en IA aplicada al periodismo. Licenciado en periodismo con énfasis en producción de medios, con estudios en producción audiovisual y gerencia de proyectos.

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