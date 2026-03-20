Cuatro nuevos puentes arrancan obras en Guanacaste: estas comunidades verán cambios desde abril

El puente Tenorio en Cañas será reconstruido y ampliado a dos carriles. Tendrá una inversión de $3.630.038,38 y beneficiará a 37.154 personas con mayor seguridad vial y capacidad.

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) iniciarán en abril la construcción de cuatro puentes en la Región Chorotega, como parte del Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral y Resiliente de Infraestructura (Proeri).

Las estructuras se ubican en Upala, La Cruz, Carrillo y Cañas. Incluyen los puentes Las Haciendas, Tenorio, Gallina y Carrizal. Todos serán sustituidos con diseños ajustados a normativa sísmica vigente y estándares actuales de carga vehicular.

Según el MOPT, el objetivo es mejorar la seguridad vial y fortalecer la capacidad de respuesta ante eventos climáticos extremos, según detalla el comunicado oficial.

Dos de los puentes tendrán ampliación. Se trata de Las Haciendas y Tenorio, que pasarán de un carril a dos carriles, uno por cada sentido.

Las nuevas estructuras incorporarán aceras peatonales, barreras de protección vehicular y señalización vial. También contemplan mejoras en accesos y obras de protección hidráulica para enfrentar crecidas de ríos.

El puente Las Haciendas entre Upala y La Cruz será reconstruido y ampliado a dos carriles. Inversión de $2.091.289,43 beneficiará a 60.555 personas con mejor tránsito y seguridad. (MOPT/Cortesía)

Las autoridades proyecta que los nuevos puentes buscan responder a las condiciones actuales del tránsito y a escenarios climáticos futuros, con mayor resiliencia estructural.

El proyecto contempla inversiones diferenciadas por puente.

En Carrizal y Gallina, cada obra tendrá un costo de $1.211.480,81 y beneficiará a 20.501 personas.

y beneficiará a 20.501 personas. El puente Las Haciendas recibirá $2.091.289,43 y tendrá impacto en 60.555 habitantes.

y tendrá impacto en 60.555 habitantes. El puente Tenorio contará con una inversión de $3.630.038,38 y beneficiará a 37.154 personas.

Los recursos provienen del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), según la información oficial.