Cuatro nuevos puentes arrancan obras en Guanacaste: estas comunidades verán cambios desde abril

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) iniciarán en abril la construcción de cuatro puentes en la Región Chorotega, como parte del Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral y Resiliente de Infraestructura (Proeri).
Las estructuras se ubican en Upala, La Cruz, Carrillo y Cañas. Incluyen los puentes Las Haciendas, Tenorio, Gallina y Carrizal. Todos serán sustituidos con diseños ajustados a normativa sísmica vigente y estándares actuales de carga vehicular.
Según el MOPT, el objetivo es mejorar la seguridad vial y fortalecer la capacidad de respuesta ante eventos climáticos extremos, según detalla el comunicado oficial.
Dos de los puentes tendrán ampliación. Se trata de Las Haciendas y Tenorio, que pasarán de un carril a dos carriles, uno por cada sentido.
Las nuevas estructuras incorporarán aceras peatonales, barreras de protección vehicular y señalización vial. También contemplan mejoras en accesos y obras de protección hidráulica para enfrentar crecidas de ríos.
Las autoridades proyecta que los nuevos puentes buscan responder a las condiciones actuales del tránsito y a escenarios climáticos futuros, con mayor resiliencia estructural.
El proyecto contempla inversiones diferenciadas por puente.
- En Carrizal y Gallina, cada obra tendrá un costo de $1.211.480,81 y beneficiará a 20.501 personas.
- El puente Las Haciendas recibirá $2.091.289,43 y tendrá impacto en 60.555 habitantes.
- El puente Tenorio contará con una inversión de $3.630.038,38 y beneficiará a 37.154 personas.
Los recursos provienen del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), según la información oficial.