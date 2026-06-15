¿Cuánto gana un profesional con licenciatura en Costa Rica? Lista completa de los salarios que pueden llegar a ¢1,9 millones

En muchas ocasiones, los profesionales optan por un grado de licenciatura para obtener mejoras salariales.

La diferencia salarial entre carreras universitarias en Costa Rica puede superar el millón de colones al mes. El Estudio de seguimiento de personas graduadas de las universidades costarricenses reveló cuánto ganan, en promedio, los profesionales de 121 disciplinas.

La información fue recopilada por el Observatorio Laboral de Profesiones del Consejo Nacional de Rectores (Conare), que encuestó, en el 2025, a más de 14.000 personas graduadas de universidades públicas y privadas entre el 2020 y el 2022.

Salarios con grado de licenciatura en Costa Rica

Al revisar los datos del estudio se encuentra que en 60 carreras los profesionales con licenciatura ganan entre ¢1 millón y ¢1.9 millones. Mientras que en 61 la realidad es diferente, pues perciben entre ¢575.000 y ¢998.000 al mes.

Hay licenciaturas en las que se paga el doble o el triple que en otras y eso lo puede comparar en la siguiente tabla.