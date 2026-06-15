El País

¿Cuánto gana un profesional con licenciatura en Costa Rica? Lista completa de los salarios que pueden llegar a ¢1,9 millones

Estudio reveló el salario de 121 carreras con grado de licenciatura. Los profesionales con sueldo más bajo perciben ¢575.000 al mes

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Por Fernanda Matarrita Chaves
En muchas ocasiones, los profesionales optan por un grado de licenciatura para obtener mejoras salariales. (Shutterstock para EF/Shutterstock)







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Licenciaturas en Costa RicaCarreras mejor pagadas
Fernanda Matarrita Chaves

Fernanda Matarrita Chaves

Periodista de Educación y Salud con experiencia en temas de niñez y DDHH. Licenciada en Comunicación de Mercadeo. Ganó el Premio nacional al mejor contenido sobre Niñez y Adolescencia del CNNA y UNICEF en el 2022 y el 2021. Recibió el Premio regional y del Caribe de Periodismo de Salud de Fedefarma 2022. Redactora del año La Nación 2021.

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