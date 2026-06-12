Conozca cuáles son las 10 carreras peor pagadas en Costa Rica

12 carreras en Costa Rica son las que, con el grado de bachillerato, reciben el salario mensual más bajo, esto según lo revisado por La Nación en el Estudio de seguimiento de personas graduadas de las universidades costarricenses realizado por el Consejo Nacional de Rectores (Conare).

Al analizar los datos se encuentra que esta decena de disciplinas están muy por debajo de lo que pagan las carreras mejor remuneradas.

Un ejemplo es el de Ciencias Actuariales, que es la mejor pagada del país con casi ¢1,7 millones: esta disciplina triplica el sueldo de Danza, cuyo salario es de ¢532.829.

Las carreras peor pagadas

Danza: ¢532.829. Enseñanza de Filosofía: ¢534.459. Artes Dramáticas: ¢536.601. Educación Física: ¢565.337. Artes Musicales: ¢566.865. Terapia Física: ¢575.885. Registros de Salud: ¢586.729. Audilogía: ¢590.289. Historia: ¢597.143. Geografía: ¢598.322.

Los datos salariales son parte de la información brindada en el 2025 por 14.057 personas graduadas en el 2022 de universidades públicas y privadas, quienes participaron en la encuesta para el estudio realizado por Conare.