El País

Conozca cuáles son las 10 carreras peor pagadas en Costa Rica

El salario más bajo es de ¢536.000. Todas las disciplinas están por debajo de los ¢600.000 por mes

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Por Fernanda Matarrita Chaves
Estudiar en el extranjero
Profesionales de 10 carreras en Costa Rica perciben un salario menor a los ¢600.000. (Shutterstock)







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Fernanda Matarrita Chaves

Fernanda Matarrita Chaves

Periodista de Educación y Salud con experiencia en temas de niñez y DDHH. Licenciada en Comunicación de Mercadeo. Ganó el Premio nacional al mejor contenido sobre Niñez y Adolescencia del CNNA y UNICEF en el 2022 y el 2021. Recibió el Premio regional y del Caribe de Periodismo de Salud de Fedefarma 2022. Redactora del año La Nación 2021.

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