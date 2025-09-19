¿Cuándo pagará la Universidad de Costa Rica las becas por horas asistente y estudiante este mes de agosto? Consúltelo aquí

La UCR realizará el pago mensual por colaboración en horas estudiante, asistente y de posgrado conforme a su cronograma oficial de setiembre.

Las personas designadas bajo el régimen de horas becarias en la Universidad de Costa Rica (UCR) recibirán el pago correspondiente al mes de setiembre el próximo viernes 26, según lo estipula el calendario institucional.

La fecha forma parte del Cronograma de Designaciones de Régimen Becario 2025-2026, oficializado por la Vicerrectoría de Vida Estudiantil mediante la resolución ViVE-8-2025.

LEA MÁS: ¿Quiere estudiar en el Reino Unido? Descubra cómo aplicar desde Latinoamérica a la prestigiosa beca Chevening

El depósito lo realiza la Oficina de Bienestar y Salud (OBAS) a quienes colaboran por medio de horas estudiante (HE), horas asistente (HA) o horas asistente de posgrado (HAP) en actividades académicas y administrativas en la universidad.

En caso de inconsistencias, OBAS establece un periodo de cinco días hábiles posteriores a la fecha del depósito para atender recursos de revocatoria.

Montos según categoría y horas designadas

El monto mensual del pago varía según el tipo de hora asignada y la cantidad semanal autorizada. De acuerdo con las tablas vigentes del II ciclo 2025, estas son algunas referencias para setiembre:

Horas estudiante (HE):

6 horas: ¢38.025,00

10 horas: ¢63.375,00

12 horas: ¢76.050,00

Horas asistente (HA):

10 horas: ¢126.750,00

15 horas: ¢190.125,00

20 horas: ¢253.500,00

Horas asistente de posgrado (HAP):

10 horas: ¢190.125,00

15 horas: ¢285.187,50

20 horas: ¢380.250,00

Próximas fechas de pago

Octubre: martes 28

martes 28 Noviembre: viernes 28

viernes 28 Diciembre: viernes 12

viernes 12 Enero 2026: miércoles 28

Además del pago mensual, las personas que mantienen su designación activa durante el ciclo lectivo tienen derecho a la exoneración del costo de matrícula, si cumplen los requisitos académicos y administrativos establecidos por la universidad.

El cronograma oficial puede consultarse en el sitio web institucional www.vive.ucr.ac.cr

LEA MÁS: Moneda coleccionable de ¢25 con imagen de la Casona de Santa Rosa: conozca la fecha de venta y lo que debe saber