¿Cuándo pagará la UCR las becas por horas asistente y estudiante este mes de agosto? Consúltelo aquí

La UCR realizará el pago mensual por colaboración en horas estudiante, asistente y de posgrado conforme a su cronograma oficial de agosto.

La Universidad de Costa Rica (UCR) realizará el pago correspondiente al mes de agosto para las personas estudiantes designadas bajo el régimen de horas, conforme al cronograma oficial establecido por la Vicerrectoría de Vida Estudiantil.

El depósito de este reconocimiento económico mensual beneficiará a quienes colaboran mediante horas estudiante, horas asistente y horas asistente de posgrado en actividades académicas, administrativas o de apoyo institucional, bajo las condiciones que establece la normativa vigente.

LEA MÁS: Conciertos gratuitos en la UCR: así puede disfrutar de estos espectáculos los próximos días

La fecha definida para el pago de este mes es el jueves 28 de agosto del 2025, según consta en la Resolución ViVE-8-2025, incluida en el Calendario Estudiantil Universitario 2025, publicado a inicios de año en La Gaceta Universitaria y en el sitio web www.vive.ucr.ac.cr

Este reconocimiento se transfiere a la cuenta registrada por cada persona beneficiaria. En caso de inconsistencias, la Oficina de Bienestar y Salud (OBAS) dispone de cinco días hábiles posteriores a la fecha del depósito para recibir y atender recursos de revocatoria.

Este será el octavo pago del año, en un calendario que continuará con los siguientes depósitos:

Setiembre: 26-09-2025

26-09-2025 Octubre: 28-10-2025

28-10-2025 Noviembre: 28-11-2025

28-11-2025 Diciembre: 12-12-2025

12-12-2025 Enero 2026: 28-01-2026

Las personas que mantienen su designación activa durante todo el ciclo lectivo tienen derecho a la exoneración del costo de matrícula, beneficio que se otorga junto con el pago mensual, siempre que se cumplan los requisitos académicos y administrativos.

El monto del reconocimiento económico varía según la categoría de colaboración y la cantidad de horas semanales.

LEA MÁS: ¿Va a hacer el examen de admisión de la UCR o la UNA? Así puede practicar gratis

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue investigada y seleccionada por un periodista y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.