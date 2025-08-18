El País

¿Va a hacer el examen de admisión de la UCR o la UNA? Así puede practicar gratis

El simulacro estará disponible todo el lunes 25 de agosto desde las 6 a. m. y permitirá conocer el nivel de preparación de los estudiantes

EscucharEscuchar
Por Damián Arroyo C.
Examen de admisión de la Universidad de Costa Rica
El Simulacro Nacional Qiü ofrece una práctica gratuita en línea del examen de admisión a la UCR y la UNA este 25 de agosto. (Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaUCRUNAExamen de admisión
Damián Arroyo C.

Damián Arroyo C.

Editor de Inteligencia Artificial y periodista en La Nación desde 2007. Ha sido Jefe de producción audiovisual y fotografía, editor web y community manager. Se especializa en IA aplicada al periodismo. Licenciado en periodismo con énfasis en producción de medios, con estudios en producción audiovisual y gerencia de proyectos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.