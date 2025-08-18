¿Va a hacer el examen de admisión de la UCR o la UNA? Así puede practicar gratis

El Simulacro Nacional Qiü ofrece una práctica gratuita en línea del examen de admisión a la UCR y la UNA este 25 de agosto.

Este lunes 25 de agosto desde las 6 a. m. se desarrollará el Simulacro Nacional Qiü, una herramienta gratuita y en línea para estudiantes que desean prepararse para el examen de admisión de la Universidad de Costa Rica (UCR) y la Universidad Nacional (UNA). La actividad se mantendrá habilitada durante todo el día.

Los exámenes oficiales se aplicarán entre el 27 de setiembre y el 19 de octubre de 2025.

LEA MÁS: ¿Hará el examen de admisión de la UCR? Esto es todo lo que tiene que saber

La iniciativa busca familiarizar a los estudiantes con las condiciones reales de la prueba y ofrecerles una experiencia práctica previa.

El simulacro reproduce la estructura, el formato y el nivel de dificultad del examen oficial. Consiste en 45 preguntas de selección única que deben resolverse en dos horas, tal como lo establece la evaluación universitaria real.

Participar en el Simulacro Nacional Qiü permitirá:

Evaluar el nivel de preparación actual .

. Identificar áreas que requieren refuerzo académico .

. Familiarizarse con el tipo de preguntas y la presión del tiempo .

. Obtener un análisis personalizado del desempeño, útil para planificar el estudio de forma estratégica.

El simulacro fue diseñado por la empresa de tecnología educativa Ahead.cr, en conjunto con la Fundación Monge, con el objetivo de democratizar el acceso a herramientas de calidad para la preparación académica en todo el país.

Cómo inscribirse al Simulacro Nacional Qiü

La inscripción es gratuita y se realiza por medio del sitio web www.qiu.cr/simulacro. Una vez registrado, el participante recibirá por correo electrónico los detalles necesarios para ingresar al simulacro el día del evento.

La organización recomienda a los centros educativos realizar el simulacro en un laboratorio de cómputo, bajo condiciones controladas, con el fin de simular la experiencia del examen oficial.

Para más información se puede escribir al correo info@qiu.cr o comunicarse vía WhatsApp al +506 8778 1514.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue investigada y seleccionada por un periodista y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.