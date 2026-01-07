Crisis por virus respiratorios en niños saturó servicios y obligó a CCSS a activar plan este martes

Un aumento en la demanda debido a niños con crisis de virus respiratorios provocó saturación hospitalaria en diferentes centros de salud y obligó a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) a activar redes de servicios este martes para atender todas las necesidades.

La institución informó que la saturación ocurrió principalmente en la región central del país, que incluye al Hospital Max Peralta de Cartago. La activación permitió coordinar apoyo entre distintos centros de salud y la redistribución de pacientes hacia otros hospitales de la región, como Heredia, Alajuela y Turrialba, según la complejidad clínica de cada caso.

“Los pacientes más graves, como aquellos que requieren ventilación mecánica se concentran en los hospitales que cuentan con unidades especializadas, mientras que otros pacientes son atendidos en centros que brindan soporte respiratorio no invasivo”, señaló Karla Solano Durán, directora de la Red de Servicios de Salud de la CCSS.

Este aumento comenzó este martes y continuó durante la madrugada del miércoles.

Solano agregó que la CCSS mantiene un monitoreo permanente de la ocupación hospitalaria y coordina acciones entre sus establecimientos sanitarios para responder oportunamente a este tipo de incrementos, priorizando la atención segura de la población pediátrica.

La institución recordó la importancia de acudir oportunamente a los servicios de salud ante signos de dificultad respiratoria en menores de edad.

Aumento de virus respiratorios

Los virus respiratorios han registrado aumento en circulación en las últimas semanas. (Canva/Canva)

Esta saturación en la población pediátrica coincide con un aumento en la circulación de virus respiratorios en Costa Rica.

Este lunes, el Ministerio de Salud indicó que, aunque esta situación no motiva una alerta sanitaria, sí hay una afectación importante de estos virus.

Un ejemplo es el subclado K de la influenza AH3N2, conocido popularmente como la “variante K” de la gripe, cuya circulación avanza en Costa Rica. Salud confirmó que durante la semana 50 de 2025 se confirmaron 45 casos de influenza H3, la mayoría de esta variante. En diciembre los casos sumaron 360.

Según Salud, hubo una cantidad similar de muestras positivas de influenza que del virus sincitial respiratorio (VSR). También hay circulación de rinovirus.

Estos números corresponden solo a los casos que entraron en un muestreo realizado por el Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (Inciensa), por lo que no reflejan toda la dimensión del impacto de la enfermedad.

Esta situación también ha llevado a hospitales, como el Calderón Guardia y el Max Peralta, a solicitar el uso de mascarillas para ingresar a sus instalaciones.

¿Qué hacer?

Estas son algunas recomendaciones del Ministerio de Salud para atender los virus respiratorios:

Mantenga todos los esquemas de vacunación al día.

Lávese las manos con frecuencia.

Cúbrase al toser o estornudar con pañuelo o con el antebrazo.

Evite las aglomeraciones, especialmente si se está con niños pequeños y adultos mayores.

Mantenga distancia de personas con síntomas respiratorios.

No medique a niños ni adultos mayores sin antes consultar con un médico.

Prefiera actividades al aire libre o en espacios bien ventilados.

No lleve a actividades masivas a personas con fiebre, tos, diarrea o vómitos.

Evite la exposición al humo del cigarrillo y a vapeadores.

Promueva la lactancia materna exclusiva en menores de seis meses.

Busque atención médica cuando sea necesario, iniciando en el primer nivel de atención (Ebáis).

El uso de mascarilla si se tienen síntomas respiratorios o si se debe estar en espacios muy cerrados, también es aconsejable, según otros especialistas.