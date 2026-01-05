Variante K de gripe AH3N2 avanza en Costa Rica: estos son los cuidados que debe tener

Esta variante K del virus de la influenza tiene los mismos síntomas que otros: tos, estornudos, fiebre, debilidad. Sin embargo, es más contagiosa.

El subclado K de la influenza AH3N2, conocida popularmente como la “variante K” de la gripe, avanza en Costa Rica. El Ministerio de Salud confirmó que durante la semana 50 de 2025 se confirmaron 45 casos de influenza H3, la mayoría de esta variante. En el mes de diciembre los casos suman 360.

Estos números corresponden solo a los casos que entraron en un muestreo realizado por el Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (Inciensa), por lo que no reflejan toda la dimensión del impacto de la enfermedad.

“Es importante aclarar que actualmente no existe una alerta sanitaria por infecciones respiratorias“, declaró Salud en un comunicado de prensa.

¿Dónde se ha visto esta gripe? Los análisis del Inciensa hablan de zonas en todo Costa Rica: San José, Pérez Zeledón, Desamparados, Alajuela, San Carlos y Puntarenas, que además son los lugares que más muestras han remitido para análisis.

¿Cómo es la variante K de la gripe?

Una técnica de microscopía mostró por primera vez cómo el virus influenza invade una célula y cómo la célula actúa durante la infección. Imagen con fines ilustrativos. (Canva /Canva)

En noviembre pasado, un manuscrito (preprint) elaborado por la Universidad de Guatemala, detalló algunas características de esta variante y de por qué podría ser más contagiosa.

Este manuscrito, disponible en el sitio Research Gate, señala que existen mutaciones, llamadas T135K y K189R, que podrían evadir parcialmente la eficacia de las vacunas o de infecciones anteriores, pero la OPS recalcó nuevamente que la vacunación sigue siendo eficaz y trascendental para prevenir los casos graves.

Por lo demás, no hay diferencia en la gravedad de los síntomas. La influenza, también llamada gripe estacional o común, causa fiebre, tos, malestar general y dificultad respiratoria. En los casos más graves puede inflamar los bronquios y pulmones, hospitalizar e incluso causar la muerte.

Es importante indicar que los manuscritos no han sido revisados por pares, un proceso en el que especialistas analizan los estudios para verificar consistencia, relevancia y valor, y con ello se publica en una revista científica.

Más virus respiratorios circulando

En el comunicado, Salud señaló que durante la semana 50 se procesaron muestras de 1.225 pacientes, de los cuales 576 dieron positivo a algún virus respiratorio.

Hubo una cantidad similar de muestras positivas de influenza que del virus sincitial respiratorio (VSR). También hay circulación de rinovirus.

“Esto confirma que no todos los cuadros respiratorios corresponden a influenza”, destacaron las autoridades.

Recomendaciones para los virus respiratorios

Aunque no exista una alerta sanitaria el Ministerio de Salud brindó estos consejos:

Mantener los esquemas de vacunación al día.

Lavarse las manos con frecuencia.

Cubrirse al toser o estornudar con pañuelo o con el antebrazo.

Evitar aglomeraciones, especialmente si se está con niños pequeños y adultos mayores.

Mantener distancia de personas con síntomas respiratorios.

No medicar a niños ni adultos mayores.

Preferir actividades al aire libre o en espacios bien ventilados.

No llevar a actividades masivas a personas con fiebre, tos, diarrea o vómitos.

Evitar la exposición al humo del cigarrillo y a vapeadores.

Promover la lactancia materna exclusiva en menores de 6 meses.

Buscar atención médica cuando sea necesario, iniciando en el primer nivel de atención (Ebáis).

El uso de mascarilla si se tienen síntomas respiratorios o si se debe estar en espacios muy cerrados, también es aconsejable, según otros especialistas.