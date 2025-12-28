¿Una fuerte gripe circula en Costa Rica? Esto es todo lo que debe saber sobre la variante K de influenza H3N2

La variante K de la influenza A(H3N2) circula en el país desde octubre. Autoridades descartan mayor gravedad y recomiendan vacunación.

El Ministerio de Salud confirmó el pasado 15 de diciembre la circulación en Costa Rica de la variante K de la influenza H3N2.

De acuerdo con el comunicado de prensa de las autoridades sanitarias, no se observó un aumento en la gravedad de los casos, ni en hospitalizaciones o fallecimientos asociados a influenza desde la detección de esta variante.

El Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (Inciensa) confirmó que esta variante circula en Costa Rica desde octubre, tras analizar muestras tomadas entre setiembre y noviembre. Hasta ahora se han identificado siete casos, todos con síntomas leves.

¿Qué se sabe sobre la variante K?

La influenza H3N2 no es nueva. Lo que cambió es un subclado conocido como variante K, que también se ha detectado en otros países. Según la Organización Panamericana de la Salud, estas variaciones forman parte del comportamiento normal del virus de la influenza estacional.

La OPS ha señalado que este subclado se ha relacionado con un aumento de casos en América del Norte y Europa, pero no con una mayor severidad de la enfermedad. En Costa Rica, el comportamiento observado hasta ahora sigue esa misma tendencia.

Las temporadas dominadas por influenza H3N2 suelen afectar con mayor fuerza a personas adultas mayores, por lo que este grupo requiere especial atención.

¿La vacuna sigue funcionando?

Sí. Las autoridades sanitarias insisten en que la vacuna contra la influenza continúa siendo efectiva, especialmente para prevenir complicaciones graves y hospitalizaciones.

Aunque algunos análisis científicos preliminares describen mutaciones en la variante K, la OPS reiteró que la vacunación sigue siendo la principal herramienta de protección, sobre todo para niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Síntomas: ¿hay diferencias?

No. Los síntomas asociados a esta variante son los habituales de la influenza estacional:

Fiebre

Tos

Malestar general

Dolor muscular

Congestión o dificultad respiratoria

En casos más severos, la influenza puede causar inflamación de bronquios y pulmones, pero esto no ha aumentado con la variante K, según los datos disponibles hasta el 28 de diciembre.

¿Qué recomiendan las autoridades hoy?

Ante el aumento de consultas por gripe, el Ministerio de Salud y la OPS insisten en reforzar medidas básicas:

Mantener la vacunación contra la influenza al día.

Lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón.

Evitar salir de casa si presenta síntomas respiratorios.

Usar mascarilla si debe salir con síntomas.

Evitar aglomeraciones, especialmente con adultos mayores y niños pequeños.

No automedicarse ni automedicar a otras personas.

Buscar atención médica si los síntomas empeoran.

Preferir espacios ventilados y actividades al aire libre.

Estas medidas también ayudan a prevenir otros virus respiratorios y enfermedades gastrointestinales comunes en esta época del año.