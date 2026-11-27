Un grupo de costarricenses integrantes de órganos de tratados de derechos humanos y de procedimientos especiales de las Naciones Unidas solicita al gobierno de Costa Rica que autorice el ingreso de la relatora especial de la ONU para Palestina, Francesca Albanese, y que investigue las razones de su freno en el aeropuerto.

“Cuestionamos a título personal el rechazo de ingreso al país y la retención en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría de la señora Francesca Albanese, Relatora Especial sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados desde 1967″, dicen los firmantes en la misiva, entre ellos Víctor Madrigal-Borloz, Rodrigo Carazo Zeledón y Catalina Devandas.

Los expertos recordaron que los titulares de mandatos de las Naciones Unidas gozan de los privilegios e inmunidades del artículo VI de la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones Unidas de 1946, de la que Costa Rica es parte.

“Ninguna medida estatal, migratoria o de otra índole, puede fundarse directa o indirectamente en los informes, opiniones o declaraciones que una relatora especial emite en el cumplimiento de su mandato”, recalcan los especialistas, quienes han ocupado cargos en prominentes comisiones internacionales.

Francesca Albanese junto a miembros del Parlamento portugués el 27 de julio de 2024. (Wikimedia Commons/Wikimedia Commons)

“Las sanciones unilaterales adoptadas por otros Estados no sustituyen esa obligación ni constituyen, por sí mismas, fundamento jurídico en Costa Rica”, subrayan en la misiva.

Los firmantes solicitan al Poder Ejecutivo que “ordene de inmediato la autorización de entrada al país de la Enviada Especial Francesca Albanese, a quien se dará la bienvenida a Costa Rica y se le ofrecerán disculpas por los inconvenientes que se le hayan causado con ocasión de su arribo al Aeropuerto el día de ayer”.

También solicita que haga públicos el fundamento jurídico y los hechos concretos de la “alerta de seguridad” invocada y que realice una investigación sobre el tratamiento al que fue sometida la Relatora Especial.

Asimismo, solicitan “cumplir plenamente lo ordenado por la Sala Constitucional y a garantizar a la Relatora Especial el debido proceso, el acceso a su abogado y a la representación consular de Italia, su documentación y condiciones dignas”.

Los expertos piden al Estado que “consulte de inmediato con la Oficina de Asuntos Jurídicos de las Naciones Unidas y con la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, a fin de asegurar el cumplimiento de sus obligaciones internacionales”.

La funcionaria de la ONU Francesca Albanese, quien ha denunciado las acciones de Israel en los territorios palestinos, se encuentra desde la tarde del jueves en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, donde Migración impidió su entrada por “motivos de seguridad nacional”.

Los expertos que firman el comunicado son:

Rodrigo Alberto Carazo Zeledón; Comité de Derechos Humanos 2023-2026; Defensor de los Habitantes de la República (1993-1997)

Catalina Devandas, Relatora Especial sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2014-2020); Presidenta del Comité de Coordinación de los Procedimientos Especiales (2017- 2018)

Marco Feoli Villalobos; Subcomité para la Prevención de la Tortura (2021–2024, reelecto 2025– 2028)

Victor Madrigal Borloz; Presidente del Fondo Voluntario de Naciones Unidas para las Víctimas de Tortura (2027-2028); Experto Independiente sobre orientación sexual e identidad de género (2018–2023); Presidente del Comité de Coordinación de los Procedimientos Especiales (2021– 2022); Subcomité para la Prevención de la Tortura (2013-2016)

Vernor Muñoz; Relator Especial sobre el derecho a la Educación (2004-2010)

Víctor Manuel Rodríguez Rescia; Miembro del Mecanismo Especial de Expertos para Promover la Justicia e Igualdad Racial en la Aplicación de la Ley (2024-presente); Miembro del Comité de Derechos Humanos de la ONU (2013–2016); Miembro y Presidente del Subcomité para la Prevención de la Tortura de la ONU (2007–2012)

Este viernes, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, expresó su “profunda preocupación” por el impedimento de ingreso de Albanese, quien visita el país para recibir un Doctorado Honoris Causa en la Universidad de Costa Rica.

Dicha ceremonia académica sigue en pie para las 9 a. m., según informó el Consejo Universitario.