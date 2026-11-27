El abogado costarricense Víctor Madrigal-Borloz, colega de Francesca Albanese y excoordinador de múltiples oficinas de derechos humanos de la ONU, dice que la detención en el país de la relatora para Palestina es “un acto absolutamente cuestionable en el contexto de los privilegios e inmunidades” de las que gozan funcionarias similares.

“Durante sus misiones, los expertos independientes gozan de inmunidad de arresto y detención personal, así como de embargo de su equipaje personal”, explica Madrigal-Borloz, integrante del Consejo de Administración del Fondo Voluntario de las Naciones Unidas para las Víctimas de la Tortura, designado por el secretario general.

“Por eso, considero absolutamente cuestionable que una relatora especial que visita el país por invitación de una institución universitaria, como la Universidad de Costa Rica, para recibir un doctorado honoris causa por su trabajo de investigación en materia de derechos humanos, enfrente una situación de esta naturaleza”, dijo a La Nación.

“En el marco de los privilegios e inmunidades que le corresponden, las autoridades migratorias únicamente tendrían que constatar su condición de relatora especial de las Naciones Unidas para descartar cualquier justificación de lo ocurrido”, agregó.

Madrigal-Borloz se mantiene en contacto con Albanese, retenida en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. “Según entiendo por la propia relatora, no solo se le impidió ingresar al país, sino que además permanece bajo custodia de una persona de seguridad”, añade.

Como parte de sus roles en la ONU, Madrigal-Borloz se encargaba de coordinar con relatores especiales como Albanese. En otras ocasiones, explica, les ayudó ante campañas de acoso e intimidación.

Sin embargo, dice que esta detención de Albanese es inusitada y “gravísima”. “Nunca había tenido que enfrentar una situación en la que una persona relatora se viera privada de libertad de la manera en que está ocurriendo con Francesca Albanese”, afirma.

“Sentaría un precedente que podría abrir la puerta para que otros gobiernos actúen de la misma manera. ¿Qué ocurriría entonces con la labor de defensa de los derechos humanos que los Estados nos encomiendan y que realizamos como expertos en misión por mandato de esos mismos Estados?“, reclama el experto, profesor en la Universidad de Harvard.