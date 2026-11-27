Francesca Albanese, relatora especial de las Naciones Unidas (ONU) para los territorios palestinos ocupados, se pronunció sobre su retención en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría por parte del Gobierno de Costa Rica.

“ Conoces la cara del imperio el día que le tocas los nervios o traspasas sus confines ”, escribió en la red social X. Acompañó su publicación con un saludo desde el aeropuerto costarricense.

Conoces la cara del imperio el día que le tocas los nervios o traspasas sus confines. (Saludos desde el aeropuerto de Costa Rica). https://t.co/h1R2F28GNs — Francesca Albanese, UN Special Rapporteur oPt (@FranceskAlbs) November 27, 2026

Luis Mora, director de la Oficina de Asuntos Internacionales de la UCR, confirmó a La Nación que las autoridades migratorias le comunicaron la existencia de una orden que impide el ingreso de Albanese al territorio nacional.

Ante esta situación, Ilka Tremino, integrante del Consejo Universitario, confirmó a este medio que la institución interpuso un recurso de habeas corpus para permitir la entrada de la relatora al país.

Albanese tenía previsto recibir el título de doctora honoris causa de la UCR este viernes 27 de noviembre.

En un comunicado, el Consejo Universitario lamentó lo ocurrido e informó que realiza las averiguaciones correspondientes. Además, reafirmó su compromiso con la libertad de cátedra y el intercambio de ideas.