El País

Costarricenses consumen casi el doble de la cantidad de sal recomendada por la OMS

Un reporte de Salud indica que la ingesta de sal en el país es de 9,6 gramos diarios y que durante el 2025 se registraron en promedio 100 diagnósticos diarios de hipertensión

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Por Marianela Arias Vilchez
El Ministerio de Salud alerta que el exceso de sodio eleva el riesgo de daño renal y padecimientos del corazón tras detectar que el consumo promedio nacional de sal duplica el límite sugerido por la OMS.
El Ministerio de Salud alerta que el exceso de sodio eleva el riesgo de daño renal y padecimientos del corazón tras detectar que el consumo promedio nacional de sal duplica el límite sugerido por la OMS. (Canva Stocks/KatineDesign de Pixabay / 89Stocker)







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Marianela Arias Vilchez

Marianela Arias Vilchez

Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Interesada en el uso de la inteligencia artificial en las salas de redacción. Con experiencia en temas científicos, tecnológicos y de bienestar.

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