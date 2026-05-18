Costarricenses consumen casi el doble de la cantidad de sal recomendada por la OMS

El Ministerio de Salud alerta que el exceso de sodio eleva el riesgo de daño renal y padecimientos del corazón tras detectar que el consumo promedio nacional de sal duplica el límite sugerido por la OMS.

Un comunicado del Ministerio de Salud reveló que cada persona en Costa Rica consume en promedio 9,6 gramos de sal al día. Esta cifra representa casi el doble de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que recomienda un máximo de 5 gramos diarios.

Salud indicó que este exceso aumenta el riesgo de sufrir hipertensión arterial, accidentes cerebrovasculares, enfermedades cardiovasculares y daños renales. El Día Mundial de la Hipertensión Arterial se conmemoró el pasado 17 de mayo.

Según el reporte de la Dirección de Vigilancia de la Salud, durante el 2025 se notificaron 36.720 nuevos casos de hipertensión en el país. Este dato equivale a un promedio de 100 diagnósticos diarios en la población nacional.

El ente detalló que durante ese mismo año ocurrieron 187 fallecimientos asociados de forma preliminar a esta enfermedad. La hipertensión es el principal factor de riesgo para el desarrollo de padecimientos cardiovasculares y cerebrovasculares.

Por esta razón, el ministerio instó a los ciudadanos a disminuir la ingesta de sal y limitar el uso de condimentos artificiales. Salud aconsejó preferir el uso de hierbas naturales y revisar el etiquetado nutricional de los alimentos industrializados.

Como parte de las acciones de prevención, especialistas nacionales abordaron el pasado 13 de mayo estrategias para reducir el sodio en la alimentación diaria. El evento virtual trató temas sobre rehabilitación cardiometabólica y el impacto del consumo excesivo en la salud.

Las autoridades recordaron que el monitoreo regular de la presión arterial y la detección temprana son medidas fundamentales. Además, recomendaron realizar actividad física, controlar el peso corporal y evitar el fumado para prevenir complicaciones.