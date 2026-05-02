El País

Costarricense Dagoberto Campos Salas, es el nuevo representante del Vaticano en Ecuador

Ecuador recibe nuevo nuncio apostólico del Vaticano

EscucharEscuchar
Por Libia Solano Meza
El Papa León XIV (C) pronuncia un discurso durante su encuentro con estudiantes y profesores universitarios en la Universidad Católica de África Central en Yaundé, en el quinto día de un viaje apostólico de 11 días a África, el 17 de abril de 2026.
El Papa León XIV designa a costarricense para misión en Ecuador (ALBERTO PIZZOLI/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Dagoberto Campos SalasEcuadorVaticano
Libia Solano Meza

Libia Solano Meza

Periodista especializada en la cobertura de salud y bienestar. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.