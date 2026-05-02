Costarricense Dagoberto Campos Salas, es el nuevo representante del Vaticano en Ecuador

El Papa León XIV designó al arzobispo costarricense Dagoberto Campos Salas como nuevo nuncio apostólico en Ecuador, función que consiste en ser el representante del Vaticano ante la Iglesia y el gobierno de ese país.

Campos Salas cuenta con una amplia trayectoria en el servicio diplomático de la Santa Sede, donde ha trabajado en distintos países de América, Europa y África. Antes de este nombramiento, se desempeñaba como nuncio en Panamá.

Nacido en Puntarenas el 14 de marzo de 1966 y fue ordenado sacerdote en 1994, el arzobispo ha desarrollado una carrera enfocada en la diplomacia eclesiástica desde finales de los años noventa.