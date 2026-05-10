El País

Costa Rica registra seis casos de chikungunya en 2026: nuevo contagio sería importado desde Nicaragua

Vecina de Alajuelita es el sexto caso confirmado por el Ministerio de Salud

EscucharEscuchar
Por Yucsiany Salazar
Salud confirmó un nuevo caso de chikungunya en Costa Rica. (Shutterstock)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
ChikungunyaMinisterio de SaludCosta Rica
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.