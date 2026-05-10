Costa Rica registra seis casos de chikungunya en 2026: nuevo contagio sería importado desde Nicaragua

Costa Rica registró un nuevo caso de chikungunya y ya suma seis contagios confirmados durante este 2026, según informó este sábado 9 de mayo el Ministerio de Salud.

El caso más reciente corresponde a una mujer de 53 años, vecina de Alajuelita, quien había viajado recientemente a Nicaragua.

“Según la investigación epidemiológica realizada, la paciente podría clasificarse como un caso importado”, indicó Salud.

El diagnóstico fue realizado inicialmente en un centro médico de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y confirmado posteriormente por el Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (Inciensa).

Antes de este reporte, el país ya contabilizaba cinco casos: dos detectados en Esparza y otros en Guanacaste, Heredia y Tibás.

La fiebre de chikungunya es una enfermedad transmitida por los mosquitos Aedes aegypti y Aedes albopictus, mismos vectores que transmiten el dengue y zika.

Las autoridades recordaron que entre los síntomas más frecuentes se encuentran:

Fiebre alta.

Dolor intenso en las articulaciones e inflamación.

Dolor de cabeza y náuseas.

Malestar general.

Salud pidió a la población reforzar las medidas preventivas para evitar la reproducción del mosquito transmisor, como eliminar recipientes con agua estancada, usar repelente, vestir ropa de manga larga y colocar mosquiteros en las viviendas. La institución aseguró que mantiene activa la vigilancia epidemiológica en todo el territorio nacional para contener la propagación del virus.