El País

Gobierno de Costa Rica recomienda a costarricenses salir de Cuba ante crisis energética y aérea

Costa Rica recomendó salir de Cuba mientras haya vuelos disponibles, ante crisis energética y suspensión del suministro de combustible aéreo

EscucharEscuchar
Por Juan Fernando Lara Salas
Personas por una tranquila calle de La Habana este domingo 8 de febrero de 2026. El gobierno cubano anunció la semana anterior medidas de emergencia para abordar la grave crisis energética, agravada por las sanciones estadounidenses. Estas medidas incluyen la adopción de una semana laboral de cuatro días para las empresas estatales y restricciones a la venta de combustible.
El Gobierno de Costa Rica recomendó a sus nacionales salir de Cuba ante la crisis energética, la escasez de productos básicos y las limitaciones para operar vuelos por falta de combustible. (ADALBERTO ROQUE/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Costa Rica CubaRecomendación salir de CubaCrisis energética en CubaSuspensión combustible aviones Cuba
Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.