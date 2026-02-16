Gobierno de Costa Rica recomienda a costarricenses salir de Cuba ante crisis energética y aérea

El Gobierno de Costa Rica recomendó a sus nacionales salir de Cuba ante la crisis energética, la escasez de productos básicos y las limitaciones para operar vuelos por falta de combustible.

El Gobierno de Costa Rica recomendó este lunes a que costarricenses salgan de Cuba mientras existan vuelos comerciales disponibles, ante el agravamiento de la escasez de combustible, electricidad y productos básicos como alimentos, agua y medicamentos en la isla.

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto también aconsejó en un breve comunicado este 16 de febrero suspender los viajes no esenciales hacia Cuba y advirtió que las posibilidades de evacuar a nacionales —residentes o turistas— son muy limitadas en caso de una emergencia, debido a la falta de recursos económicos y materiales para operaciones de evacuación.

Para los costarricenses que permanecen en la isla y requieran asistencia, el Gobierno recomendó comunicarse con el Consulado General de Costa Rica en La Habana, mediante el correo concr-cu@rree.go.cr o los teléfonos (0053) 7204-6937 y (0053) 7204-6938.

A esta situación se suma que, la semana pasada, Cuba suspendió el suministro de combustible para aviones a las aerolíneas que operan en la isla a partir de la medianoche de este lunes, como parte de la grave crisis energética que enfrenta el país, confirmaron fuentes del sector aéreo.

La aviación civil cubana notificó a las compañías que no habrá disponibilidad de jet fuel durante al menos un mes, lo que obligará a los vuelos de largo recorrido a realizar escalas técnicas en terceros países para reabastecerse, indicó bajo condición de anonimato un ejecutivo de una aerolínea europea.

De acuerdo con la fuente, las conexiones regionales podrían continuar operando con relativa normalidad, mientras que varias aerolíneas internacionales ya ajustan sus itinerarios.

Air France, por ejemplo, informó que mantendrá su ruta hacia La Habana, aunque incorporando una escala técnica en otro país del Caribe para asegurar el combustible.

La interrupción del suministro aéreo ocurre en medio de una crisis energética sin precedentes, agravada tras el cese de envíos de petróleo desde Venezuela, luego del derrocamiento de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, en una operación militar encabezada por Estados Unidos.