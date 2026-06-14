El País

Costa Rica llegó al límite de su generación hidroeléctrica sin promover una fuente alternativa; ahora una falla puede meternos en apuros

Experto en planificación eléctrica sostiene que Costa Rica debió promover energía solar y cree que ICE se equivocó al desmantelar plantas térmicas en 2022; exministro coincide en que se llegó al tope de la energía hidroeléctrica ‘como la hemos conocido’

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Por Juan Fernando Lara Salas
El embalse Arenal este 7 de mayo de 2024. Ese es el reservorio más grande del país y tuvo a finales de mayo del 2023 uno de los registros más bajos de agua en la última década. Fotografía: Wini Chaves para LN
Vista del bajo nivel de aguas en el embalse Arenal el 7 de mayo del 2024. Ese es el reservorio más grande del país y tuvo a finales de mayo del 2023 uno de los registros más bajos de agua en la última década. Foto: Wini Chaves para LN







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Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

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