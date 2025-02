Costa Rica impide libre tránsito a migrantes deportados por Donald Trump

El Gobierno de Costa Rica restringe la libertad de tránsito a los 135 migrantes de origen asiático, africano y europeo que fueron deportados desde Estados Unidos y arribaron al país el jueves 20 de febrero, en un vuelo procedente de San Diego, California.

Estas personas no pueden salir del Centro de Atención Temporal para Migrantes (Catem), cerca de la frontera con Panamá. Así lo confirmó a La Nación Omer Badilla, viceministro de Gobernación y Policía y director general de Migración.

El viernes pasado, un equipo de La Nación también corroboró en el sitio que los asiáticos permanecen dentro del perímetro del Catem.

“Por la condición que ellos tienen, por ser una condición restringida de categoría temporal, nosotros los tenemos custodiados (...). Ahí nosotros le estamos llevando absolutamente todos los servicios y estamos cubriendo todas las necesidades que ellos requieran”, afirmó el jerarca de Migración.

El director agregó que, dentro del Catem, los migrantes pueden movilizarse libremente y tienen acceso a sus teléfonos celulares; no obstante, en caso de que alguno desee salir del centro, no le está permitido.

“Como no tienen una visa, ellos no tienen la libertad de tránsito de una persona que viene con esa categoría. (...). Por un tema de seguridad también tenemos los documentos de ellos porque estamos así haciendo todas las individualizaciones, pero no es posible desde ese punto de vista”, añadió.

El numeral 43 del Reglamento de Personas Refugiadas de Costa Rica avala la restricción de tránsito por un máximo de veinticuatro horas, para efectos de verificar su situación migratoria. Este plazo puede ser ampliado en situaciones especiales, bajo resolución justificada, y emitida por la Dirección General de Migración.

Según el jerarca de Seguridad, Mario Zamora, el gobierno “acreditó” que se trata de migrantes económicos en todos los casos, y que fueron deportados de EE.UU. por su condición migratoria irregular. De acuerdo con el gobierno estadounidense, ninguno de los deportados había aplicado para asilo en su país antes de su deportación.

El ingreso excepcional y transitorio de estos migrantes fue aprobado mediante la resolución D.JUR-0057-02-2025-JM, publicada en La Gaceta el pasado 18 de febrero. En esta, se autorizó la permanencia del grupo por un plazo de 30 días, prorrogable en caso de que no se completen los trámites necesarios para su traslado dentro de ese periodo.

La semana pasada, tanto el presidente Rodrigo Chaves, como el ministro de Seguridad, Mario Zamora, aseguraron que las personas deportados permanecerían en el país como máximo 6 semanas.

El documento, del cual La Nación tiene copia, detalla que los migrantes serán enviados de regreso a sus respectivos países y, mientras permanecen en Costa Rica, se ubicarán en un centro de atención temporal; sin embargo, no especifica detalles sobre los derechos de tránsito que las personas tendrían una vez en el sitio.

Los migrantes de nacionalidades asiáticas, europeas y africanas aterrizaron en el aeropuerto Juan Santamaría el jueves 20 de febrero.

Migrantes podrían solicitar refugio en Costa Rica

El grupo de migrantes deportados está conformado por dos personas de Ghana, tres de Kazajistán, cuatro de Jordania, cinco de Irán, seis de Azerbaiyán, siete de Vietnam, ocho de Georgia, ocho de Rusia, nueve de Afganistán, 10 de Turquía, 17 de Armenia, 26 de China y 30 de Uzbekistán.

En 2024, el Banco Mundial incluyó a Afganistán en la lista de países en situaciones frágiles y afectadas por conflictos. Por otro lado, en diciembre del 2023, Estados Unidos declaró a China, Irán y Rusia como países de especial preocupación, así como a Azerbaiyán y Vietnam en la lista de vigilancia, por violaciones a la libertad religiosa.

Al estar en condición migratoria temporal en Costa Rica, los migrantes deportados tienen la posibilidad de solicitar refugio. Este estatus les permitiría desplazarse libremente por el país y elegir su lugar de residencia, entre otros derechos, mientras se resuelve su solicitud. Badilla aseguró que, hasta el momento, ninguno de los 135 migrantes ha manifestado interés en solicitarlo.

“Estados Unidos pide la colaboración, pero a su vez libera recursos a través de agencias de Naciones Unidas para poder atender a todas estas personas. Ahorita estamos por medio de OIM realizando las entrevistas a cada una de las 135 personas para conocer su situación”, dijo Badilla.

“Ya después de eso viene la parte logística para contactar a sus países y hacer los últimos chequeos médicos, psicológicos y demás, y ya con eso nosotros, por medio de OIM, se compran (sic) los boletos de avión y ya pueden retornar a sus países“, afirmó.

Costa Rica se comprometió a recibir 200 migrantes, de distintas nacionalidades, deportados por la administración del mandatario estadounidense, Donald Trump. En los próximos días, se recibirían a los 65 migrantes restantes.

Este martes 25 de febrero, el director general de Migración, el canciller de la República Arnoldo André Tinoco, y el representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Andrés Celis, están convocados a una audiencia ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos.

