El País

Costa Rica cayó cuatro puestos en el Índice Global de Paz 2025

Costa Rica bajó al puesto 54 en el GPI 2025, aunque se mantuvo como el más pacífico de Centroamérica

EscucharEscuchar
Por Damián Arroyo C.
Costa Rica retrocedió cuatro puestos en el GPI 2025. El índice mostró contrastes en Centroamérica y un deterioro global en la última década. (Jeffrey Zamora R)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaÍndice de Paz GlobalGlobal Peace Index
Damián Arroyo C.

Damián Arroyo C.

Editor de Inteligencia Artificial y periodista en La Nación desde 2007. Ha sido Jefe de producción audiovisual y fotografía, editor web y community manager. Se especializa en IA aplicada al periodismo. Licenciado en periodismo con énfasis en producción de medios, con estudios en producción audiovisual y gerencia de proyectos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.