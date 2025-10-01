Costa Rica cayó cuatro puestos en el Índice Global de Paz 2025

Costa Rica retrocedió cuatro puestos en el GPI 2025. El índice mostró contrastes en Centroamérica y un deterioro global en la última década.

El Global Peace Index 2025, elaborado por el Institute for Economics & Peace (IEP), colocó a Costa Rica en el puesto 54, cuatro posiciones por debajo del año anterior.

Con este resultado, el país se mantuvo como el más pacífico de Centroamérica y el único de la región que figura en el rango “alto” del índice.

El IEP evaluó a 163 países con 23 indicadores en tres categorías: Seguridad y Protección Social, Conflictos en Curso y Militarización.

El informe señaló que la paz mundial alcanzó su nivel más bajo desde la creación del índice y que los factores que preceden a los conflictos son los peores desde la Segunda Guerra Mundial.

Aunque Costa Rica se mantuvo en la franja “alta” de paz, el descenso de cuatro posiciones reflejó un deterioro en los indicadores de seguridad interna.

El Índice Global de Paz 2025 mostró que la paz global cayó a su peor nivel en décadas. Solo cuatro países de América Latina destacaron. (IEP/Gobal Peace Index 2025)

El país perdió terreno en relación con otras naciones de similar estabilidad, lo que afectó su ubicación en el listado global.

Comparación con Centroamérica

En el contexto centroamericano, Costa Rica continuó a la cabeza, seguido por Panamá en el puesto 84. Más atrás se ubicaron El Salvador (104), Guatemala (108) y Nicaragua (111).

Honduras descendió al 124 y quedó cerca del rango “bajo” del índice. Belice no apareció en la clasificación de 2025.

LEA MÁS: Solo un país de Centroamérica destacó en el Índice de Paz Global 2025

Comparación con Latinoamérica

Dentro de América Latina, Costa Rica se posicionó como el tercer país más pacífico, detrás de Argentina (46) y Uruguay (48). Chile se ubicó en el puesto 62.

En contraste, Haití (141), Colombia (140), Venezuela (139) y México (135) figuraron entre los últimos lugares de la región.

LEA MÁS: ¿Cuáles son los países más pacíficos de Latinoamérica? Según el Índice de Paz Global solo sobresalieron cuatro

Comparación con el mundo

El índice reveló que la paz global cayó 0,36% en el último año y que el deterioro se arrastra de forma ininterrumpida desde 2014. En 2024, 59 conflictos estatales activos dejaron 152.000 muertes relacionadas con la violencia. El impacto económico de la violencia ascendió a $19,97 billones, equivalente al 11,6% del PIB mundial.

El Top 10 global estuvo encabezado por Islandia, seguido por Irlanda, Nueva Zelanda, Austria, Suiza, Singapur, Portugal, Dinamarca, Eslovenia y Finlandia.