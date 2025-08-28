El País

Cortes de luz afectarán varias zonas de San Rafael de Heredia este viernes: verifique si su casa estará sin servicio

Vecinos de Concepción no tendrán luz este viernes por más de cinco horas

Por Silvia Ureña Corrales
ESPH realizará mantenimiento eléctrico este viernes en San Rafael de Heredia. Cortes serán de 7:30 a. m. a 1 p. m.. Foto: IBUX-ESPH para LN.







