Cortes de luz afectarán varias zonas de San Rafael de Heredia este viernes: verifique si su casa estará sin servicio

ESPH realizará mantenimiento eléctrico este viernes en San Rafael de Heredia. Cortes serán de 7:30 a. m. a 1 p. m.. Foto: IBUX-ESPH para LN.

Los cortes de luz programados para este viernes 29 de agosto afectarán a varios sectores del cantón de San Rafael, en la provincia de Heredia, específicamente en el distrito de Concepción.

La Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) realizará mantenimiento preventivo en la red eléctrica para garantizar un suministro más confiable.

El servicio eléctrico se interrumpirá desde las 7:30 a. m. hasta la 1 p. m., lo cual representa una suspensión de cinco horas y media.

Zonas afectadas

Las calles con interrupción confirmada son:

Calle Ciénega

Calle Naciones

Si usted reside en el distrito de Concepción, puede verificar si su suministro se verá interrumpido mediante el número de contrato en el siguiente enlace habilitado por la ESPH: https://www.esph-sa.com/energia-electrica/suspensiones-programadas

En este link puede observar el mapa de las zonas afectadas: https://www.esph-sa.com/sites/default/files/2025-08/Croquis%20Calle%20Naciones.jpg

