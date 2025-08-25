El País

Cortes de luz afectarán este martes a vecinos de Mercedes Sur en Heredia

La ESPH suspenderá el servicio en Mercedes Sur para instalar transformadores que mejoren el suministro eléctrico

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
La ESPH realizará un corte programado este martes 26 de agosto en Mercedes Sur, Heredia, entre las 7:30 a. m. y 12:00 mediodía. (Cortesía ESPH)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCCortes de luzCortes de electricidadESPH
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.