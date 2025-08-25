Cortes de luz afectarán este martes a vecinos de Mercedes Sur en Heredia

La ESPH realizará un corte programado este martes 26 de agosto en Mercedes Sur, Heredia, entre las 7:30 a. m. y 12:00 mediodía.

Este martes 26 de agosto, la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) interrumpirá temporalmente el suministro eléctrico en una zona puntual del distrito Mercedes, en Heredia.

La suspensión se extenderá desde las 7:30 a. m. hasta las 12:00 mediodía, según información oficial.

LEA MÁS: Cortes de luz en Grecia este martes: conozca los horarios y zonas afectadas

El corte responde a labores técnicas para instalar nuevos transformadores que permitirán optimizar la calidad del servicio eléctrico en el sector.

La afectación se concentrará específicamente en las cercanías de la panadería Musmanni, en Mercedes Sur.

La empresa notificó a las personas usuarias mediante página web, mensajes de texto, WhatsApp y volantes físicos, con el fin de mitigar los inconvenientes asociados a esta interrupción programada.

Para más detalles sobre esta y otras suspensiones programadas del servicio eléctrico, usted puede consultar los canales oficiales de la ESPH, como su sitio web www.esph-sa.com, o comunicarse mediante los medios habituales de atención al cliente.

LEA MÁS: Cortes de luz afectarán zona de Cartago este martes por trabajos de Jasec: tome nota

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue investigada y seleccionada por un periodista y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.