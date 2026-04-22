El País

Consejo Universitario de la UCR pide auditoría tras denuncia estudiantil por supuestas irregularidades en gastos de alimentación en Facultad de Derecho

Denuncia cuestiona que supuestamente cinco compras se destinaron a fines distintos a los reportados. En total, gastos que suman ¢678,527

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Por Sebastián Sánchez
La Asamblea de Facultad es el máximo órgano de carrera. Se compone de profesores y estudiantes.
La decana de la Faculta de Derecho de la UCR es Marcela Moreno, reelecta en agosto del 2025. (Tomada de la UCR/Diseño Canva)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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