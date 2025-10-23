El País

Conozca los cortes del Tec para el 2026: así le fue a la carrera mejor pagada y a la de éxito internacional

Esta universidad es la única que imparte Ingeniería en computadores, la segunda mejor remunerada en Costa Rica y Biotecnología, famosa por las oportunidades internacionales para sus egresados

Por Fernanda Matarrita Chaves
Instituto Tecnológico de Costa Rica, TEC
El corte por carrera del Tec se define con la nota más baja alcanzada por las personas admitidas para cursarla. En el caso de Ingeniería en Biotecnología, el corte para el 2026 es de 742.38. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







TecCortes por carrera
Fernanda Matarrita Chaves

Periodista de Educación con experiencia en temas de niñez, salud y DDHH. Licenciada en Comunicación de Mercadeo. Ganó el Premio nacional al mejor contenido sobre Niñez y Adolescencia del CNNA y UNICEF en el 2022 y el 2021. Recibió el Premio regional y del Caribe de Periodismo de Salud de Fedefarma 2022. Redactora del año La Nación 2021.

