Conozca los cortes del Tec para el 2026: así le fue a la carrera mejor pagada y a la de éxito internacional

El corte por carrera del Tec se define con la nota más baja alcanzada por las personas admitidas para cursarla. En el caso de Ingeniería en Biotecnología, el corte para el 2026 es de 742.38.

Este 22 de octubre, el Instituto Tecnológico de Costa Rica (Tec) entregó los resultados del examen de admisión a las más de 16.000 personas interesadas en estudiar en esa universidad estatal en el 2026.

Entre la información que dio a conocer la casa de enseñanza están los cortes por carrera que indican los puntos necesarios, que se obtienen en la prueba de aptitud, para ingresar a cursar el área de estudio elegida.

El puntaje máximo que se puede obtener en la nota de admisión es de 800 y los cortes para el 2026 van desde 556.76, para Enseñanza de la Matemática con Entornos Tecnológicos, hasta 742.38 para Ingeniería en Biotecnología.

LEA MÁS: Profesional narra las bondades de la segunda carrera mejor pagada del país y que solo imparte el Tec

Carreras destacadas

Para el curso 2026, Ingeniería en Biotecnología es la carrera que requiere el corte más alto. Esta área de estudio es reconocida por el éxito internacional que alcanzan sus estudiantes y egresados, muchos de ellos trabajan en innovación, investigación y desarrollo en 24 países de América, Europa, Oceanía y Asia.

Esta carrera además es conocida por ser muy cotizada. Para este 2025, 776 personas, de las 5.433 que ganaron el examen de admisión aspiraron a estudiarla, sin embargo, solamente 40 obtuvieron un cupo. Aun no han trascendido estos datos con respecto al año entrante.

El sétimo corte más alto de las 20 carreras que ofrece el Tec en la sede de Cartago fue para Ingeniería en Computadores, carrera que ha tomado relevancia al colocarse como la segunda mejor pagada del país.

LEA MÁS: La carrera más cotizada del Tec en el 2025 es famosa por abrir puertas internacionales

Según el listado de la estimación del promedio de salarios de las personas universitarias graduadas entre el 2017-2019, para el año 2021, pero dada a conocer en el 2022 por el Consejo Nacional de Rectores (Conare) el salario promedio de los licenciados en esta ingeniería (grado con el se gradúan del Tec) es de ¢1.314.970, no obstante, egresados han manifestado que pueden ganar mucho más.

Según el Tec, esta carrera tienen 100% de empleabilidad.

Los cortes más altos y más bajos para estudiar en el Tec en el 2026

Consulte en la siguiente tabla todos los cortes de la sede de Cartago del Tec, recinto en el que se imparten la mayoría de carreras.