Eligió esta carrera del Tec y ahora gana bien, trabaja desde casa y no sacrifica sus fines de semana

En el 2013 y con 18 años, Geovanny Espinoza tomó una de sus mejores decisiones: eligió una carrera que lo entusiasmaba y que hoy, más de una década después, le permite ejercer y tener beneficios como un salario alto y flexibilidad para realizar su trabajo de manera remota.

El profesional optó por Ingeniería en Computadores, una carrera ofrecida únicamente por el Instituto Tecnológico de Costa Rica (Tec), que según esa de estudios tiene 100% de empleabilidad y es la segunda mejor pagada del país de acuerdo con datos del Consejo Nacional de Rectores (Conare).

Según el listado de la estimación del promedio de salarios de las personas universitarias graduadas entre el 2017-2019, para el año 2021, pero dada a conocer en el 2022 por el Conare el salario promedio de los licenciados (grado con el se gradúan del Tec) es de ¢1.314.970.

La cifra se desprende de la información más actual disponible y que fue elaborada con la base de datos del Programa Estado de la Nación, empatada con el Sistema Centralizado de Recaudación (Sicere) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Según los datos, Ciencias Actuariales es la carrera que mejor paga a sus profesionales en Costa Rica: el salario promedio es de ¢1,4 millones; aunque Espinoza asegura que es posible que un profesional en Ingeniería en Computadores gane más de ¢1,5 millones.

La Ingeniería en Computadores combina las Ciencias de la Computación y la Ingeniería Electrónica. (Shutterstock/Shutterstock)

Conocimiento combinado

Según el Tecnológico de Costa Rica, Ingeniería en Computadores (Computer Engineering o C.E.) tiene su fundamento en ciencias y tecnologías que permiten el diseño, construcción, implementación y mantenimiento de componentes de sistemas computacionales tanto en hardware como software.

“Tradicionalmente, Ingeniería en Computadores se ha considerado como una combinación de las Ciencias de la Computación e Ingeniería Electrónica. Esta ingeniería participa en proyectos de desarrollo de sistemas computacionales y equipo controlado por computadores”, reseña el Tec.

Geovanny Espinoza cuenta que eligió esta carrera porque Ingeniería en Computadores combina dos áreas “que por sí solas están muy bien posicionadas”: Ingeniería en Software e Ingeniería Electrónica.

Geovanny Espinoza se graduó como Ingeniero en Computadores del Tec. Según contó, esta carrera brinda trabajo a sus profesionales incluso antes de graduarse. Uno de los requisitos para graduarse es que los alumnos tengan un nivel de inglés B2 certificado. (Cortesía/Cortesía)

El joven ejerce la profesión desde el 2018, empezó en un trabajo formal un año antes de graduarse y afirma que esto es muy común en sus colegas, pues generalmente cuando realizan sus proyectos de graduación, se les abren puertas laborales.

“Una gran ventaja de la carrera es que cuando llegué a la empresa encontré los departamentos de Ingeniera del Software y de Ingeniería electrónica, la carrera de computadores tiene ambas. Uno de los beneficios de la carrera es que te hace atractivo para la empresa por conocer ambos mundos y no se requiere tanta curva de aprendizaje. (...) Estas son dos áreas que en la práctica no se separan, las empresas tienen dos tipos de profesionales, entonces (un Ingeniero en Computadores) es atractivo porque con una plaza se cubren dos”, explicó.

Según el ingeniero, es usual que los profesionales en esta área reciban ofertas de otros puestos con salarios mucho mayores. Sin embargo, reconoce que en esos casos el sueldo no es un factor que juega solo, también hay otros beneficios que inclinan la balanza.

“Actualmente, trabajo desde la casa. Desde hace cuatro años y medio no voy a la empresa. He recibido ofertas con más salario y hay que trabajar sábado, yo no cambio los sábados por nada: eso no tiene precio”, confió. Además, añadió que sus ocho horas diarias de trabajo las puede realizar como guste, pues tiene un rango entre las 6 a. m. y las 8 p. m.

Según el Tec, quienes se gradúan de esta carrera laborarán en empresas que fabriquen o prueben circuitos integrados, realicen dispositivos complejos que requieren controles electrónicos, elaboren equipo con interfaces humano-máquina, desarrollen circuitos integrados para soluciones empotradas, software para simulación, software de aplicaciones científicas basadas en modelos matemáticos complejos, entre otros.

Geovanny trabaja para la empresa Capris y le brinda servicios a la multinacional Intel.

Para el 2024, 616 personas estudiaban esta carrera en el Tec. La duración de los estudios es de cinco años.