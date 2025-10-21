El País

Tec entregará resultados de examen de admisión: esto es todo lo que debe saber para comprenderlos

Alumnos admitidos empezarán sus estudios en el 2026

EscucharEscuchar
Por Fernanda Matarrita Chaves
Instituto Tecnológico de Costa Rica, TEC
16.416 estudiantes realizaron la prueba de aptitud académica del Tec. Este 22 de octubre conocerán los resultados. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
TecExamen de admisiónInstituto Tecnológico de Costa Rica
Fernanda Matarrita Chaves

Fernanda Matarrita Chaves

Periodista de Educación con experiencia en temas de niñez, salud y DDHH. Licenciada en Comunicación de Mercadeo. Ganó el Premio nacional al mejor contenido sobre Niñez y Adolescencia del CNNA y UNICEF en el 2022 y el 2021. Recibió el Premio regional y del Caribe de Periodismo de Salud de Fedefarma 2022. Redactora del año La Nación 2021.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.