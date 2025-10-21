Tec entregará resultados de examen de admisión: esto es todo lo que debe saber para comprenderlos

16.416 estudiantes realizaron la prueba de aptitud académica del Tec. Este 22 de octubre conocerán los resultados.

Este 22 de octubre, a las 8 a. m., el Instituto Tecnológico de Costa Rica (Tec) dará a conocer los resultados del examen de admisión realizado por más de 16.000 de estudiantes que aspiran a cursar una carrera, en el 2026, en esta universidad estatal.

La información estará disponible en la página tec-appsext.itcr.ac.cr/AdmisionTEC y allí las personas podrán hacer consultas a un bot que fue diseñado para atender preguntas frecuentes.

Además, se habilitará un centro de atención de llamadas al 2550-9327.

El 22 de julio, 15 estudiantes de territorio indígena realizaron el examen de admisión del Tec con el objetivo de obtener un cupo para ingresar a estudiar en esta universidad estatal en el 2026. Este 22 de octubre, los miles de jóvenes que realizaron la prueba conocerán el resultado. (a Comité Examen de Admisión/Cortesía)

¿Cómo comprender los resultados?

El puntaje de admisión se obtiene ponderando dos componentes: el promedio de Educación Diversificada, conocido como nota de presentación y que tiene un peso del 40% y la calificación que alcancen en el examen de admisión con un valor del 60%. El puntaje obtenido va en una escala de 200 a 800, siendo 800 el puntaje más alto.

Al ingresar a la página de resultados, hay diferentes enunciados que podrían aparecerle, este es el significado de cada uno:

Admitido/a: cuenta con un cupo.

En espera: el puntaje es menor al del último admitido/a. Podría matricular si quedan cupos después de la matrícula ordinaria.

Elegible (para empadronamiento extraordinario): puntaje es igual o mayor al corte institucional. Podrá concursar por cupos si quedan disponibles.

Elegible PAR: puede ser admitido/a si cumple los requisitos del Programa de Admisión Restringida.

No elegible: puntaje es menor al corte institucional.

Para realizar apelaciones, puede ingresar en el Sistema de Admisión Tec y presente su disconformidad del 22 al 30 de octubre del 2025, únicamente, informó el Tecnológico.